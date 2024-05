Laporta planea echar a Xavi

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Tres semanas después de que el club anunciara su continuidad y ser ratificado por la junta directiva hasta junio de 2025, Xavi Hernández vuelve a estar en el disparadero y todo apunta a que no será el técnico de los azulgrana el próximo curso. Así lo avanzó RAC1 y lo confirmaron varios medios. El técnico contactó ayer con Laporta y habló con los jugadores mientras el presidente se reunía con toda la cúpula deportiva en el Camp Nou menos con Deco, que sigue en Portugal. El presidente emplazó a Xavi a una reunión a partir del lunes para decidir su futuro.

Todo arranca de las declaraciones hechas por Xavi Hernández en la víspera del encuentro ante el Almería, en las que el entrenador azulgrana se sinceró sobre la situación de la entidad, un análisis que no habría gustado a la directiva azulgrana, en especial al presidente Joan Laporta. “El socio debe entender que tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes. Yo lo entiendo, y a eso nos vamos a ajustar. Queremos competir por los títulos, pero el Barça necesita estabilidad y tiempo”, afirmó el miércoles Xavi.

El discurso se contradice con lo que, al parecer, pactaron ambas partes cuando cerraron la continuidad de Xavi hasta junio de 2025 en una reunión celebrada el pasado 24 de abril en el domicilio particular del presidente. En la misma, Xavi se habría comprometido a modular sus mensajes en la sala de prensa, sobre todo respecto a la situación económica de la entidad azulgrana y respecto a la plantilla. Llegó Xavi Hernández a aquella reunión prácticamente sentenciado, pero Laporta y él arreglaron sus diferencias y desde el club se anunció que el técnico, que tenía pensado dimitir, cumpliría su contrato hasta 2025. El favorito para sustituirlo es el mexicano Rafa Márquez, entrenador del filial.

Tres azulgranas en el equipo ideal de la Liga

Ronald Araujo, Ilkay Gündogan y Robert Lewandowski son los tres jugadores del Barça que forman parte del Equipo de la temporada de LaLiga 2023-24. Los premiados han sido elegidos a través de un sistema de votación de fans, de los propios capitanes de los clubes y de un comité de expertos a partir de los nominados.

Isco se fractura el peroné y será operado

El centrocampista del Betis Isco Alarcón sufre una fractura diafisaria en el peroné izquierdo, lo que podría obligarle a pasar por quirófano y se perderá la Eurocopa de Alemania.

Valverde renueva por un año con el Athletic

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha renovado por un año más y arrancará su novena temporada al frente del equipo rojiblanco.