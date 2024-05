“Me siento orgullosa de lo que significa el Barça”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas aseguró ayer que se siente orgullosa de lo que “significa el Barça”, club con el que firmó ayer la renovación por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2026. En unas declaraciones a los medios del club, la capitana y dos veces Balón de Oro que alargó su vinculación dos cursos más con la posibilidad de hacerlo hasta un tercero, se mostró “muy feliz” de continuar en el Barcelona. Así como, explicó, también lo está su entorno y espera que “todos los culers”.

“Me he emocionado”, reconoció la jugadora de 30 años, recalcando su sentimiento barcelonista y sus ganas de “continuar con el camino” que están haciendo. “La mitad de mi vida he estado aquí, me he impregnado del Barça”, subrayó Putellas. La centrocampista, que vive su duodécima temporada con el Barcelona, ya piensa en el póquer de títulos y su trofeo número 30 a nivel personal, este sábado en San Mamés en la final de la Champions ante el Lyon. “El equipo está enchufadísimo. Quiero que la gente disfrute y dar muchos títulos y alegrías a la afición”, concluyó.

La reunión del club con Xavi, la próxima semana

El futuro de Xavi Hernández se decidirá a principios de la próxima semana y no será en un encuentro cara a cara entre el entrenador y el presidente Joan Laporta. En la reunión, que se producirá a la vuelta del viaje a Sevilla del domingo, bien sea el lunes o a lo más tardar el martes, además de Laporta y Xavi también asistirán los miembros que componen la dirección deportiva del club, según Mundo Deportivo.

El Girona organizará una rúa de celebración

El Girona organizará el domingo una rúa por las calles de la ciudad y una fiesta en la escultura de la Copa, situada en el cruce del Paseo de Canalejas con la Calle de Berenguer Carnicer, para celebrar la clasificación para la Champions League.