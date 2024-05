Nace un 'dream team' con las mejores jugadoras de Lleida

Reunir a las mejores jugadoras de Lleida y comarcas y crear un auténtico ‘dream team’ femenino leridano. Ese era el sueño y el objetivo de Isaac Cárdenas, de profesión técnico en emergencias sanitarias en Mollerussa y que actualmente cursa el nivel 3 de entrenador de pádel, lo que supondría ser el primer catalán y el primer leridano en obtener esta titulación. Ya fue el primer leridano en conseguir el nivel 2 y es que su pasión es el pádel desde que en 2010 entró en contacto con este deporte. Cárdenas desvela que “abrieron en mi barrio el Centro Deportivo Municipal Trèvol Lleida, con cuatro pistas de pádel, y me enganché. En septiembre de ese mismo año ya estaba cursando el título de monitor nacional por la Federación Española de Pádel”. Y añade que “posteriormente también me puse a jugar torneos federados de la Federación Catalana”. Cárdenas ha ejercido su profesión en dos entidades leridanas, concretamente en el Padel Indoor Lleida (actual Aurial Padel Indoor Lleida) y posteriormente en el Pàdel Juneda, donde da clases tanto a los jugadores de la base como a adultos y a los de competición. Precisamente, es el Pàdel Juneda el que da nombre a este equipo femenino que viene a ser como una selección leridana. Son 19 jugadoras. Allí están Laia Bonilla (actual seleccionadora catalana de menores), Sònia Colomina, Jessica González, Paula y Raquel Nogué, Alicia Tiffon, Ariadna Turull, Mariona Font, Gemma Pallerola, Mariona Vilella, Maria Anelo, Lídia López, SandraAzorín, Marta Pijuán, Paula Lucía, Cristina Giménez, Martina Escuer, Natàlia Bey y Magda Aubets. “Tenemos jugadoras del Pàdel Juneda, del CN Lleida, del Padel Indoor Lleida, del Guissona, Cervera, La Seu d’Urgell y Organyà. Les estoy muy agradecido porque todas ellas me han apoyado y son ellas las que se esfuerzan y luchan en este proyecto que denominamos Som Lleida!”, señala Cárdenas, al que ayudan en el apartado técnico Sònia Colomina, Júlia Font, Marc Vallés y Edu Calzada.

El equipo competirá del 7 al 9 de junio en Mérida en la fase final del Campeonato de España absoluto de tercera categoría tras clasificarse en la fase previa disputada en Badalona.