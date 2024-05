El Lleida Esportiu empezará los trámites por convertirse en Sociedad Anónima Deportiva

El Lleida Esportiu, ahora Lleida CF, iniciará los trámites para convertir el club en SAD (Sociedad Anónima Deportiva). Lo ha dicho hoy en rueda de prensa el presidente, Luis Pereira, tal como avanzó en declaraciones en SEGRE el mes de marzo, donde añadió que querría que "la gente de Lleida tenga mayoría de voto en temas esenciales”.

El adjunto a la presidencia del club, Marc Torres, ha ampliado que los trámites para cambiar la forma jurídica del club empezarán una vez se haya pactado los plazos para liquidar la deuda con Hacienda y Seguridad Social. "Esperamos llegar a un acuerdo antes del 30 de junio y a partir de allí empezar el proceso por ser SAD, una cosa que no se hace de hoy para mañana sino que requiere tiempo".

Este cambio se incluye en la idea del Lleida que la próxima temporada sea "el definitivo para sanear el club", según ha añadido Torres, que también ha anunciado que se reforzará del departamento de marketing en los próximos días.

Ofertas por Quadri

En el apartado deportivo, Pereira ha reconocido que el Deportivo, reciente ascendido a Segunda División, ha hecho dos ofertas para llevarse Quadri Liameed pero ha dejado claro que "nosotros no queremos que se marche y si no pagan la cláusula de rescisión, no se irá".

Con respecto a la continuidad de Ángel Viadero como entrenador, el director deportivo, Raúl Fuster, ha explicado que "hemos tenido reuniones cono él y ahora nos hemos dado unos días para decidir lo que es mejor para el club". "Es verdad que en diez o quince días queremos tener decidido quien será el entrenador", añadió Fuster, que calificó el trabajo del cántabro este año y medio como "extraordinario".

Además, ha remarcado que "le tenemos que dar valor a lo que hemos conseguido este año y trataremos de mejorar para el próximo, aunque no podemos poner la presión de tener que ascender desde un inicio". Con respecto a los fichajes, ha dicho que "la idea del club es seguir siendo protagonistas y, sea quien sea el entrenador, hay incorporaciones o renovaciones que son de club".

Con respecto al apartado social, Marc Torres ha celebrado que "esta temporada ha servido para recuperar la ilusión, con una media de 4.000 espectadores en el Campo de Deportes, cuando hace poco éramos 200". "Para nosotros era fundamental que la ciudad se volviera a sentir orgullosa del club y es momento de mantenerlo para que también nos puedan ayudar a más empresas del territorio".