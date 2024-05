Marc Cardona, único leridano en la lista de Catalunya

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Cardona, delantero del Las Palmas, es el único representante leridano en la convocatoria de la selección catalana que dio a conocer ayer Gerard López para el amistoso ante Panamá que se disputará el 29 de mayo en la Nova Creu Alta de Sabadell a las 19.00 horas

En la lista, con 20 jugadores convocados, destaca la presencia de Aleix Garcia y Eric Garcia del Girona, de Oriol Romeu como único representante del Barcelona y de Ferran Jutglà (Brujas). Sin embargo, la convocatoria todavía está abierta, en función de los futbolistas catalanes que puedan ser convocados para disputar la Eurocopa con la selección española. Por ello, la próxima semana se completará la lista con posibles nuevas incorporaciones de jugadores como Marc Cucurella o Gerard Moreno si estos no son citados para la Eurocopa.Cardona (Lleida, 8-7-1995), que esta temporada ha marcado 3 goles con el Las Palmas, mantiene la representación leridana en la selección catalana, ya que en el último partido de Catalunya, en 2021, el único leridano convocado fue Pere Milla, ahora en el Espanyol, que no ha sido llamado en esta ocasión ya que el técnico no ha convocado a ningún jugador de Segunda División porque la temporada no habrá acabado.Sin embargo, no será el debut de Cardona con Catalunya, ya que en 2019 ya disputó el amistoso de la selección contra Venezuela (2-1). Además, en el partido del próximo miércoles también será homenajeado Bojan Krkic, por “su dilatada y exitosa trayectoria” con la selección catalana, después de que el Catalunya-Mali que debía celebrarse el año pasado en el Camp d’Esports de Lleida en el que debía suponer su último partido como futbolista fuera cancelado a última hora. Además de Bojan, también habrá un reconocimiento para Sergio García, jugador con más partidos y goles con Catalunya.El precio de las entradas será de 3 euros en General y de ocho en Tribuna y de cada una se destinará a 1,5 euros a la Fundación Atendis, una entidad sin ánimo de lucro destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.