Adiós con victoria

Fermín López le regaló a su mentor, Xavi Hernández, un triunfo en el partido de su despedida como técnico del Barcelona (1-2), pues su gol en la segunda parte rompió el empate que habían establecido en la primera Lewandowski y En-Nesyri en el campo del Sevilla, que también despedía a Quique Sánchez Flores.

Los tres puntos, sin ninguna repercusión en la tabla, tampoco endulzan en exceso el adiós del técnico catalán, que se precipitó los últimos días. El viernes estalló la bomba y Xavi no estará la próxima temporada en el banquillo de un Barça que, tras una temporada en blanco, tendrá que remar y mucho.El broche a una campaña aciaga, donde estuvo lejos de defender la Liga ganada el año pasado, fue un partido sin nada en juego contra un Sevilla con su propia guerra interna. La grada del Pizjuán cantó muchas veces el ‘directiva, dimisión’ y, sobre el césped, el equipo cumplió pese a que también tendrá nuevo técnico en breve, con el adiós de Quique Sánchez Flores, aunque no tuvo puntería.El dominio barcelonista al inicio, cuando Nyland tuvo que intervenir dos veces con mérito para evitar la apertura del tanteo, se plasmó al cuarto de hora, cuando el lateral izquierdo de ocasión Joao Cancelo apareció sorprendentemente por el costado derecho para asistir a Lewandowski, que marcó con el pie en postura acrobática.Una arrancada de Soumaré facilitó el empate local recién superada la media hora, momento en el que el centrocampista francés dividió a la defensa azulgrana y sirvió en profundidad a En-Nesyri, que le ganó en velocidad a los centrales y marcó su vigésimo gol de la temporada por debajo de las piernas de Ter Stegen.El duelo se desbocó en ese tramo final del primero tiempo, cuando el Barcelona pudo adelantarse con un cabezazo a bocajarro de Pedri que detuvo Nyland, pletórico de reflejos, y el propio jugador canario y Cancelo tocaron los postes de la portería defendida por el cancerbero noruego.Los sevillistas replicaron con un cabezazo a la madera de Lukebakio, que le ganó el salto a Cubarsí para rematar un preciso centro de Ocampos, y con otra acción del extremo belga que galopó al contragolpe hasta las barbas de Ter Stegen pero cruzó demasiado su zurdazo.La segunda mitad se jugó a un ritmo menor, ya con ambas escuadras encarando sin disimulo las vacaciones y los dos entrenadores, que se despedían de los respectivos clubes, dando minutos a futbolistas que cambiarán de aires, como el centrocampista Oriol Romeu y el central brasileño Marcao Teixeira, que saltaron al campo en el descanso.Antes de cumplirse el cuarto de hora, Fermín decidió el encuentro al recortar en la esquina izquierda del área a Juanlu, demasiado pasivo en la marca, y largar un derechazo raso que se coló junto al primer palo. El Sevilla, picado en su orgullo, quiso evitar la derrota en los minutos finales y rozó el empate con dos disparos de Pedrosa y Mariano.

El Espanyol, sin ascenso directo pero de play off

El Espanyol empató ayer (0-0) en el campo del Amorebieta y aseguró el play off, aunque se quedó sin opciones de ascenso directo, pese al empate del segundo, el Leganés (2-2), que perdió el liderato en favor de un Valladolid que aseguró el ascenso. El conjunto pucelano remontó en el añadido un 1-2 en contra ante el Villarreal B y ganó 3-2 para regresar a Primera División. Por otra parte, certificaron su descenso el propio Vilarreal B, el Andorra, que cayó por 3-0 en Oviedo, y el Alcorcón. Además, se salvaron Zaragoza, Eldense y Huesca.

Xavi: “No se ha valorado el trabajo hecho”

Xavi se despidió mostrando su contrariedad por la destitución. “Sinceramente, tengo la sensación de que todo lo que he hecho ha causado terremoto estos dos años y medio. ¿Dentro o fuera? En general. No hemos tenido tranquilidad pero no tengo más que aceptarlo. Es la ley del fútbol. ¿Triste? Sí, creo que no se ha valorado el trabajo en la situación de adversidad.Se nos han escapado los títulos esta temporada por cuatro o cinco partidos. Es lo único que hemos hecho mal”, aseguró.