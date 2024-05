LA FEB anunciará la sede de la Final Four para subir a ACB el sábado

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación Española de Baloncesto (FEB) esperará a que se completen las eliminatorias de cuartos de final, para designar cual será la sede que acogerá la Final Four en la que se decidirá, el 8 y 9 de junio, qué equipo acompañará al Coruña, que ha ascendo directo a la ACB. Han presentado candidatura Burgos, Lleida, Madrid y San Sebatián. Así se lo comunicaron ayer fuentes federativas al presidente del ICG Força Lleida, Albert Aliaga, según confirmó el dirigente. “Hemos llamado para interesarnos por saber cuando se iba a tomar la decisión y nos han dicho que será el sábado”, explicaba. Aliaga, que ha apostado fuerte para que Lleida acoja la Final Four, admitía que el aforo del recinto iba a pesar mucho en la decisión. El Pabellón Multiusos Madrid Arena, el recinto que propone Estudiantes, tiene una capacidad para 12.000 espectadores, el doble de los que caben en el Barris Nord. Madrid se perfila como favorito, en el caso de que Estudiantes se clasifique.

Solo hay dos equipos que tienen asegurada su presencia en la Final Four: el ICG Força Lleida y San Pablo de Burgos, que se enfrentarán en las semifinales. Las otras dos eliminatorias van empatadas 2-2. Estudiantes y Betis jugarán este jueves a las 20.00 el partido definitivo, mientras que Tizona Burgos y Gipuzkoa lo harán el viernes.La Final Four de la temporada 2021-22, en la que estuvo el Força Lleida, se disputó en Girona y la del año pasado fue en Burgos. Estudiantes, que tiene a Movistar como patrocinador, es eterno candidato al ascenso y disputarlo en casa le añadiría un plus de favoritismo. También tendría fuerza Burgos, si tiene dos equipos en la fase, aunque le puede restar que ya la acogió hace un año.