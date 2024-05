Krutwig: “Queremos llegar bien a la Final Four, tenemos ganas” - SERGI PALACIOS/ICG FORÇA LLEIDA

La plantilla del ICG Força Lleida sigue preparando la Final Four en la que, el 8 y 9 de junio, lucharán por el ascenso a la ACB. Cameron Krutwig, explicó ayer que “es el momento de preparar la Final Four. Tenemos ganas ya que llevamos tiempo luchando por llegar. No tenemos miedo a ningún rival y de lo que se trata es de estar bien en la pista. Quedan dos partidos y tenemos que llegar bien a la Final Four”, señaló.