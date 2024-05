El CN Lleida gana al Waps de Torrefarrera la Ryder Cup de pádel

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El CN Lleida, que actuaba como anfitrión, se adjudicó el triunfo por 15-11 ante el Waps de Torrefarrera en la primera Ryder Cup de pádel, que ambos clubes organizaron inspirándose en la famosa competición de golf. El torneo contó con la participación de 52 jugadores y jugadoras de cada club, distribuidos en diferentes categorías: cuatro equipos masculinos (A, B, C y D), tres femeninos por parte del Waps (A, B y C) y cuatro por parte del CN Lleida (A, B, C y D), además de un equipo sub-17 y otro sub-13.

En total se disputaron 26 partidos, cada uno de ellos al mejor de tres sets con punto de oro. El formato del torneo permitía que cada capitán decidiera el orden de los jugadores y jugadoras de manera estratégica, añadiendo un plus de interés a la competición. Esta estrategia hacía que no necesariamente las mejores parejas fuesen las que jugaban en primer lugar, lo que contribuyó a que la incertidumbre y la emoción por el resultado continuase hasta el final.