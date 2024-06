A por un sueño

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Hem tornat! Este es el eslogan con el que el Força Lleida ha publicitado estas dos últimas semanas la Final Four, la segunda que disputará en tres años. La primera la afrontó de tapado, de equipo revelación, y sus sueños se esfumaron en semifinales ante el Girona liderado por Marc Gasol, que al final ascendió. Esta vez la situación es muy distinta. Los de Gerard Encuentra llegan a la cita más importante del año y, quizás, de la historia de la entidad, como el equipo más en forma de la competición.

Los números así lo demuestran. El ICG Lleida lleva acumulas doce victorias, las nueve últimas de la Liga regular y las tres del play off de cuartos en el que barrió de la pista al Alicante. Pero las cifras aún son más mareantes si se echa la vista un poco más atrás, y es que los leridanos han ganado la friolera de 23 de los últimos 26 partidos que han disputado, una auténtica animalada para un equipo que está muy lejos de los presupuestos que manejan, por ejemplo, dos de sus rivales este fin de semana en el Madrid Arena, Estudiantes y San Pablo Burgos.

Los jugadores se llevaron colchonetas para estar lo más cómodos posible durante las seis horas que duró el trayecto hasta Madrid. - X.P.

Sobre el papel se podría decir que el duelo de esta tarde (20.30) es como una final anticipada entre los dos equipos que llegan en mejor forma, no en vano los burgaleses, al margen de la vitola de favoritos por su condición de exACB, acumulan diez victorias, siete de ellas en la Liga y las tres del play off, ya que también resolvieron su eliminatoria de cuartos con un claro 3-0 ante el Valladolid.

Gerard Encuentra reconoce que su equipo llega más preparado de lo que lo estaba hace dos años atrás y asegura que “venimos muy motivados, más preparados y con ganas de liarla gorda”, al tiempo que añade: “La experiencia ya la vivimos y ahora vamos con otra mentalidad que no es solo vivir la experiencia. Es un premio a lo que estamos haciendo estos últimos años de estar luchando siempre por estar aquí como un equipo grande, porque queremos ser grandes. Ahora nos toca vivir una Final Four y con un punto más de experiencia, en un mejor momento de forma y más preparados”.

Encuentra, Krutwig y Vega, a la llegada al hotel. - X.P.

El técnico leridano no cree que el San Pablo Burgos “nos tenga miedo” por la gran racha que acumula su equipo, ya que opina que es una plantilla “diseñada para jugar por estos retos. En cambio, nosotros, cuando empieza la temporada nuestro objetivo principal no era jugar la Final Four, que obviamente la queríamos jugar, pero si ves las plantillas de inicio, la del San Pablo es para asumir la presión que tiene por ascender. No creo que nos tengan miedo, como tampoco se lo tenemos a ellos”, aseguró.Encuentra tampoco cree su equipo note mucho la presión porque “es un grupo muy fuerte en este aspecto”, y dejó claro que no vienen a completar el cartel de la Final Four. “Llegamos en un buen momento y no venimos a ver qué pasa, venimos a ganar y a disfrutarlo. Son partidos que todo jugador y entrenador queremos vivir y vamos a gozarlos y a competirlos de la mejor manera que podamos”, indicó.

Javi Vega y Matulionis ya saben lo que es ascender a la Liga ACB

Javi Vega y Osvaldas Matulionis son los únicos integrantes de la plantilla del ICG Força Lleida que ya han saboreado las mieles del ascenso a la Liga ACB. El primero que lo logró fue el pívot de Leganés, que ascendió precisamente con su rival de hoy, el San Pablo Burgos, en la temporada 2016-2017, tras superar por 3-0 al Palencia en el play off final. Lo hizo, además, siendo uno de los destacados del equipo.

“Es algo anecdótico, porque cada año es diferente. Creo que llegamos preparados y con muchas ganas e ilusión, sabiendo que la presión la tienen ellos. Como se suele decir, no tenemos nada que perder y eso juega a nuestro favor”, señaló el madrileño, que tiene claro cómo deben afrontar el partido. “Tenemos que estar tranquilos y hacer lo que hemos venido haciendo durante la temporada, que cada uno haga su rol, no intentar ser héroes y ganar los partidos poco a poco y con la cabeza fría”, añadió.

Matulionis, por su parte, subió la temporada 2018-2019 con el Bilbao, ya en formato Final Four, tras ganar en la final al Palma (62-55).

Pantalla gigante frente al pabellón Barris Nord

El Força Lleida y la Paeria, con la colaboración de San Miguel y Bivid, instalarán una pantalla gigante en la marquesina del parking del pabellón Barris Nord, con entrada gratuita, desde donde se podrá seguir el partido de semifinales de hoy y, en caso de victoria, también la final de mañana. Habrá servicio de bar a precios populares.

La afición se concentra hoy en la Plaza Mayor de Madrid

Los aficionados del ICG Força Lleida que acudan a Madrid, ya sea en los tres autocares fletados por el club como en coches particulares, están citados a las 15.30 horas de hoy en la emblemática Plaza Mayor madrileña, junto a la estatua de Felipe III, para comenzar la rúa hacia el pabellón Madrid Arena, donde estará instalada la Fan Zone para los seguidores. El punto culminante antes de entrar en el recinto será el recibimiento que harán al equipo de Gerard Encuentra, que tiene previsto llegar poco antes de las siete.

Marvin Ogunsipe viaja con el alta médica pero no jugará

Marvin Ogunsipe, que se ha perdido toda la temporada por una grave lesión durante la pretemporada, viajó a Madrid con la expedición del Força Lleida después de recibir el pasado miércoles el alta médica. Pese a todo, el austríaco no jugará. El equipo tiene previsto hacer este mediodía una sesión de tiro en el Madrid Arena.