A buscar un somni

Hem tornat! Aquest és l’eslògan amb què el Força Lleida ha publicitat aquestes dos últimes setmanes la Final Four, la segona que disputarà en tres anys. La primera la va afrontar de tapat, d’equip revelació, i els seus somnis es van esfumar en semifinals davant del Girona liderat per Marc Gasol, que al final va ascendir. Aquesta vegada la situació és molt diferent. Els de Gerard Encuentra arriben a la cita més important de l’any i, potser, de la història de l’entitat, com l’equip més en forma de la competició.

Els números així ho demostren. L’ICG Lleida porta acumules dotze victòries, les nou últimes de la Lliga regular i les tres del play-off de quarts en el qual va escombrar de la pista l’Alacant. Però les xifres encara són més marejadores si fem la vista una mica més enrere, i és que els lleidatans han guanyat la barbaritat de 23 dels últims 26 partits que han disputat, una autèntica animalada per a un equip que és molt lluny dels pressupostos que fan anar, per exemple, dos dels seus rivals aquest cap de setmana al Madrid Arena, Estudiantes i San Pablo Burgos.

Els jugadors es van emportar matalassos per estar al més còmode possible durant les sis hores que va durar el trajecte fins a Madrid. - X.P.

Sobre el paper es podria dir que el duel d’aquesta tarda (20.30) és com una final anticipada entre els dos equips que arriben en millor forma. No en va els burgalesos, al marge de l’anell de favorits per la seua condició d’ex-ACB, acumulen deu victòries, set de les quals a la Lliga i les tres del play-off, ja que també van resoldre la seua eliminatòria de quarts amb un clar 3-0 davant del Valladolid.

Gerard Encuentra reconeix que el seu equip arriba més preparat del que ho estava dos anys enrere i assegura que “venim molt motivats, més preparats i amb ganes de fer-la grossa”, i afegeix: “L’experiència ja la vam viure i ara anem amb una altra mentalitat que no és només viure l’experiència. És un premi al que estem fent aquests últims anys d’estar lluitant sempre per estar aquí com un equip gran, perquè volem ser grans. Ara ens toca viure una Final Four i amb un punt més d’experiència, en un millor moment de forma i més preparats.”

Encuentra, Krutwig y Vega, a l'arribar a l'hotel. - X.P.

El tècnic lleidatà no creu que el San Pablo Burgos “ens tingui por” per la gran ratxa que acumula el seu equip, ja que opina que és una plantilla “dissenyada per jugar per aquests reptes. En canvi, nosaltres, quan comença la temporada, el nostre objectiu principal no era jugar la Final Four, que òbviament la volíem jugar, però si veus les plantilles d’inici, la del San Pablo és per assumir la pressió que té per ascendir. No crec que ens tinguin por, com tampoc en tenim a ells”, va assegurar.

Encuentra tampoc creu que el seu equip noti molt la pressió perquè “és un grup molt fort en aquest aspecte”, i va deixar clar que no venen a completar el cartell de la Final Four. “Arribem en un bon moment i no venim a veure què passa, venim a guanyar i a gaudir-ne. Són partits que tot jugador i entrenador volem viure i anem a gaudir-los i a competir-los de la millor manera que puguem”, va indicar.

Javi Vega i Matulionis ja saben el que és ascendir la Lliga ACB

Javi Vega i Osvaldas Matulionis són els únics integrants de la plantilla de l’ICG Força Lleida que ja han assaborit les mels de l’ascens a la Lliga ACB. El primer que ho va aconseguir va ser el pivot de Leganés, que va ascendir precisament amb el seu rival d’avui, el San Pablo Burgos, la temporada 2016-2017, després de superar per 3-0 el Palència en el play-off final. Ho va fer, a més, sent un dels destacats de l’equip.

“És una cosa anecdòtica, perquè cada any és diferent. Crec que arribem preparats i amb moltes ganes i il·lusió, sabent que la pressió la tenen ells. Com se sol dir, no tenim res a perdre i això juga al nostre favor”, va assenyalar el madrileny, que té clar com han d’afrontar el matx. “Hem d’estar tranquils i fer el que hem vingut fent durant la temporada, que cada un faci el seu rol, no intentar ser herois i guanyar els partits a poc a poc i amb el cap fred”, va afegir.

Matulionis, per la seua part, va pujar la temporada 2018-2019 amb el Bilbao, ja en format Final Four, després de guanyar a la final el Palma (62-55).

Pantalla gegant davant del pavelló Barris Nord

El Força Lleida i la Paeria, amb la col·laboració de San Miguel i Bivid, instal·laran una pantalla gegant a la marquesina del pàrquing del pavelló Barris Nord, amb entrada gratuïta, des d’on es podrà seguir el partit de semifinals d’avui i, en cas de victòria, també la final de demà. Hi haurà servei de bar a preus populars.

L’afició es concentra avui a la plaça Mayor de Madrid

Els aficionats de l’ICG Força Lleida que acudeixin a Madrid, ja sigui als tres autocars contractats pel club com en cotxes particulars, estan citats a les 15.30 hores d’avui a l’emblemàtica plaça Mayor madrilenya, al costat de l’estàtua de Felip III, per començar la rua cap al pavelló Madrid Arena, on serà instal·lada la Fan Zone per als seguidors. El punt culminant abans d’entrar al recinte serà la rebuda que faran a l’equip de Gerard Encuentra, que té previst arribar-hi poc abans de les set.

Marvin Ogunsipe viatja amb l’alta mèdica però no jugarà

Marvin Ogunsipe, que s’ha perdut tota la temporada per una greu lesió durant la pretemporada, va viatjar a Madrid amb l’expedició del Força Lleida després de rebre dimecres passat l’alta mèdica. Malgrat tot, l’austríac no jugarà. D’altra banda, l’equip té previst fer aquest migdia una sessió de tir al Madrid Arena.