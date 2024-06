Pantalla gigante frente al pabellón Barris Nord para ver el ICG Força Lleida - San Pablo Burgos

Publicado por Xavi Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Força Lleida y la Paeria, con la colaboración de San Miguel y Bivid, instalarán una pantalla gigante en la marquesina del parking del pabellón Barris Nord, con entrada gratuita, desde donde se podrá seguir el partido de semifinales de hoy y, en caso de victoria, también la final de mañana. Habrá servicio de bar a precios populares.

Los de Gerard Encuentra llegan a la cita más importante del año y, quizás, de la historia de la entidad, como el equipo más en forma de la competición. Los números así lo demuestran. El ICG Lleida lleva acumulas doce victorias, las nueve últimas de la Liga regular y las tres del play off de cuartos en el que barrió de la pista al Alicante. Pero las cifras aún son más mareantes si se echa la vista un poco más atrás, y es que los leridanos han ganado la friolera de 23 de los últimos 26 partidos que han disputado, una auténtica animalada para un equipo que está muy lejos de los presupuestos que manejan, por ejemplo, dos de sus rivales este fin de semana en el Madrid Arena, Estudiantes y San Pablo Burgos.

Sobre el papel se podría decir que el duelo de esta tarde (20.30h) es como una final anticipada entre los dos equipos que llegan en mejor forma, no en vano los burgaleses, al margen de la vitola de favoritos por su condición de exACB, acumulan diez victorias, siete de ellas en la Liga y las tres del play off, ya que también resolvieron su eliminatoria de cuartos con un claro 3-0 ante el Valladolid.

Gerard Encuentra reconoce que su equipo llega más preparado de lo que lo estaba hace dos años atrás y asegura que “venimos muy motivados, más preparados y con ganas de liarla gorda”, al tiempo que añade: “La experiencia ya la vivimos y ahora vamos con otra mentalidad que no es solo vivir la experiencia. Es un premio a lo que estamos haciendo estos últimos años de estar luchando siempre por estar aquí como un equipo grande, porque queremos ser grandes. Ahora nos toca vivir una Final Four y con un punto más de experiencia, en un mejor momento de forma y más preparados”.

El técnico leridano no cree que el San Pablo Burgos “nos tenga miedo” por la gran racha que acumula su equipo, ya que opina que es una plantilla “diseñada para jugar por estos retos. En cambio, nosotros, cuando empieza la temporada nuestro objetivo principal no era jugar la Final Four, que obviamente la queríamos jugar, pero si ves las plantillas de inicio, la del San Pablo es para asumir la presión que tiene por ascender. No creo que nos tengan miedo, como tampoco se lo tenemos a ellos”, aseguró.Encuentra tampoco cree su equipo note mucho la presión porque “es un grupo muy fuerte en este aspecto”, y dejó claro que no vienen a completar el cartel de la Final Four. “Llegamos en un buen momento y no venimos a ver qué pasa, venimos a ganar y a disfrutarlo. Son partidos que todo jugador y entrenador queremos vivir y vamos a gozarlos y a competirlos de la mejor manera que podamos”, indicó.