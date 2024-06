Pendientes del Barça

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Força Lleida ya ha empezado a trabajar en la confección de la plantilla con la que hará su histórico debut en la Liga ACB la próxima temporada, y uno de los aspectos que urge resolver es con qué jugadores podrá contar del Barça en virtud del acuerdo de colaboración que ambas entidades prorrogaron el pasado mes de marzo por dos temporadas más, hasta junio de 2026.

El primer nombre que hay sobre la mesa es el de Rafa Villar, uno de los grandes protagonistas de la temporada y cuya continuidad es una prioridad para Gerard Encuentra. El barcelonés, que ha estado cedido en Lleida la última temporada y media, acaba contrato con el Barça, que debe decidir si le renueva. Si así fuera, sería uno de los jugadores que se incluiría en el convenio de cesión, mientras que si finalmente queda libre, el Força Lleida irá a por él ofreciéndole un contrato de al menos dos temporadas. Otro de los jugadores que interesan es Juani Marcos, que también debe resolver su futuro con el Barça, ya que finaliza su vinculación este mes. El club azulgrana todavía no tiene decidido qué hacer con el argentino, que también es pretendido por el Girona, donde ha cuajado una gran temporada en su estreno en ACB. Otro que gusta en el Barris Nord es James Nnaji, si bien el pívot nigeriano, que ya fue pretendido la pasada temporada, se encuentra en pleno proceso de recuperación después de someterse hace unos días a una operación en la columna lumbar que le dejará fuera de combate durante cuatro meses. Este contratiempo le ha impedido dar el salto a la NBA y tampoco se quedará en el primer equipo, por lo que una cesión sería la solución, y el Força Lleida sería un perfecto destino, pero las dudas sobre su estado físico y el hecho de que no recibiría el alta médica hasta octubre podrían frenar la operación.Otros jugadores que podrían entrar en virtud del convenio de cesión serían Sergi Martínez y Michael Caicedo, que tienen contrato en vigor. El alero de Rubí, que ha jugado cedido esta campaña en el Girona, busca un equipo que juegue competición europea y, en todo caso, preferiría seguir en el club que preside Marc Gasol, mientras que el escolta balear, que ha tenido un discreto paso estos dos últimos años por el Granada y el Girona, tiene alguna oferta del baloncesto alemán.En cuanto a los integrantes de la actual plantilla del ICG Força Lleida, al margen del ya citado Rafa Villar, el club contempla ofrecer la renovación a Cameron Krutwig y Kur Kuath, aunque supeditado a que ambos dejen de ocupar plaza de extracomunitarios. El estadounidense, que ya había firmado su renovación en caso de seguir en LEB Oro, está tramitando el pasaporte de Croacia, de donde es originaria su mujer, mientras que el MVP de la Final Four está intentando que le validen su pasaporte de Sudán del Sur para convertirse en jugador Cotonou, algo que se antoja muy complicado a corto plazo. No obstante, el Força Lleida medita también la opción de ficharlo, dada su juventud (25 años), y cederlo a un equipo de LEB Oro. Tampoco está descartada la continuidad de Kenny Hasbrouck a pesar de su veteranía (37 años), aunque su futuro está supeditado al cupo de nacionales que pueda tener el equipo.

Joaquín Prado y Jaume Ponsarnau, con las selecciones españolas de base

El director deportivo del Força Lleida, Joaquín Prado, debutó ayer con victoria al frente de la selección U17 de España, que ganó 58-50 a Alemania en partido preparatorio para el Mundial de la categoría que se disputará este verano en Turquía. Por su parte, el leridano Jaume Ponsarnau, técnico del Bilbao, dirigirá a la U22, donde está como ayudante Borja Comenge.

Villar se incorpora a la concentración de la selección U20 para el Europeo

Rafa Villar tendrá que esperar unas cuantas semanas más antes de coger unas merecidas vacaciones. Después de participar activamente en las celebraciones por el histórico ascenso del ICG Força Lleida a la Liga ACB, el base barcelonés se incorporó ayer a la concentración de la selección U20 de España en Málaga para preparar el Europeo de Polonia, que arrancará a mediados de julio. Villar, que el pasado verano se proclamó campeón del mundo U19, podría entrenarse algún día con la absoluta de Sergio Scariolo, que también está en Málaga preparando el Preolímpico de Valencia.