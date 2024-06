Dos capitanes para la historia

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Veintitrés años separan las dos gestas más relevantes de la historia del baloncesto leridano, los dos ascensos a la Liga ACB. Ramón Bordas ha vivido las dos desde dentro, la primera como capitán de aquel Lleida Basquetbol que tocó el cielo en 2001 contra todo pronóstico, y la segunda hace poco más de una semana en el Madrid Arena como gerente del Força Lleida. Aunque han pasado más de dos décadas, aún se emociona cuando recuerda aquella victoria en Manresa en el cuarto partido de la serie de semifinales que daba el ascenso.

“Una de las sensaciones más bonitas que recuerdo, al margen de cuando ganamos en el Nou Congost, fue la vuelta a Lleida, que llegamos y entramos al Onze de Setembre y estaba lleno de aficionados esperándonos, eso fue muy emocionante. También recuerdo el día de la rúa, con una cantidad enorme de personas que convirtieron la explanada frente al ayuntamiento en una alfombra azul. Son las dos imágenes que tengo grabadas de ese momento”, explica este barcelonés de 46 años que llegó a Lleida con 18 para estudiar Inef y jugar en el equipo de la ciudad, por aquel entonces el Baró de Maials de Liga EBA.Tras ascender, Bordas siguió en equipos LEB, pero tuvo su momento de gloria cuando, estando en el Mollerussa de EBA, firmó un contrato de dos semanas con el entonces Plus Pujol Lleida, en la última temporada en ACB, para suplir al lesionado Alberto Angulo. Más adelante, en 2013, se uniría al Força Lleida como gerente. “He tenido la suerte de estar en los dos ascensos y se viven con diferente intensidad, porque como jugador tú eres el protagonista y en este caso fue en un segundo plano”, reconoce.De lo que no tiene ninguna duda es que la clave del éxito de estos dos equipos ha sido la unión de sus plantillas. “La similitud entre el equipo que subimos y el actual es la piña que había, la complicidad que teníamos entonces en el equipo también la he visto este año, y eso es muy importante”, afirma Bordas, que reconoce que “yo tenía un rol más secundario en ese equipo, porque había jugadores de mucho nivel y exACB, pero también era importante que el resto valorasen ese trabajo, porque todo el mundo suma y que no haya habido egos particulares ha sido clave en los dos ascensos”.Una situación muy parecida la ha vivido David Cuéllar como capitán del Força Lleida. “Éramos 11 en la plantilla y había diez monstruos delante de mí. Yo intentaba cada día trabajar y trabajar por si en algún momento tenía que entrar, no bajase el nivel de mis compañeros”, afirma el alero de Benavent de Segrià, que pese a haber debutado en ACB con el Fuenlabrada, haber subido con el club donde se formó “es algo indescriptible”, asegura. “El momento en que levanto el trofeo de campeón es una imagen que quedará grabada en mi memoria para siempre. La sensación que tuve fue indescriptible, me acordé de muchas cosas, de mis inicios, de mucha gente que ha estado a mi lado, de mi familia sobre todo, de personas que ya no están.. Fueron muchas las cosas que te pasan por la cabeza en un momento que en cierta manera no te lo acabas de creer, porque todo pasa muy rápido. Llevas encima la ilusión de toda una ciudad. Posiblemente no teníamos la presión de subir que tenían otros equipos, como San Pablo o Estudiantes, pero sí más ilusión que ellos. Unos lo veían como una obligación subir y nosotros como una ilusión, algo que nos merecíamos”, comenta.También destaca por encima de todo el bloque. “Ha sido clave en el éxito. La comunión entre todos ha sido perfecta, respetándonos todos y siempre ayudándonos”, dice, aunque tiene claro que “sin la afición no hubiese sido posible. El apoyo que nos ha dado en el día a día y en los partidos ha sido determinante, no solo en casa, sino también en los desplazamientos, porque en cada pabellón había aficionados de Lleida, gente que posiblemente pide permisos en su trabajo o hace horas extras para poder viajar un viernes o un sábado para vernos y animarnos. Solo serán cuatro o cinco aficionados, pero esa gente, que ha hecho un esfuerzo para viajar y estar ahí para vernos, nos daba un plus increíble, nos hace invencibles”, aseveró el alero leridano.