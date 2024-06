“Lleida es el mejor sitio para venir a la OK Liga”

Edu Amat, Antonio “Chino” Miguélez y Enric Duch, en la presentación del primer fichaje. - LLEIDA LLISTA

Antonio “Chino” Miguélez (A Coruña, 11-4-1997), uno de los tres fichajes que ha hecho el Finques Prats Lleida Llista para la próxima temporada, ha sido el primero al que oficialmente ha presentado el club. Después de cuatro temporadas en la Liga italiana, dos en el Montebello y las dos últimas en el Sandrigo, considera que “me he encontrado muy bien estos cuatro años en Italia, ha sido una gran experiencia, pero quería nuevos retos. Quería jugar en la OK Liga y no veo otro sitio mejor que Lleida para venir a esta Liga”, explicaba. El fichaje del “Chino” Miguélez lo avanzó SEGRE, igual que las otras dos incorporaciones, el regreso al club del argentino Darío Giménez y el de Fran “Tombita” Torres, también argentino, que llega cedido por el Liceo.

Edu Amat, entrenador del Llista, considera que Miguélez “es un fichaje muy importante, tiene experiencia tras varios años en el primer nivel”, explicaba. “Es zurdo y buscábamos este perfil, ya que se nos van dos zurdos, Sergi Folguera y Xavi Aragonès. Nos aportará visión de jugada, capacidad organizativa y tiene muy buen remate desde lejos”, añadía.Miguélez explica que “me han hablado siempre muy bien del Llista, tiene un proyecto muy atractivo y ha ganado títulos a nivel internacional. Siempre compite bien”, concluye.