“Lleida és el millor lloc per venir a l'OK Lliga”

Edu Amat, Antonio ‘Chino’ Miguélez i Enric Duch, en la presentació del primer fitxatge. - LLEIDA LLISTA

Antonio Chino Miguélez (la Corunya, 11-4-1997), un dels tres fitxatges que ha fet el Finques Prats Lleida Llista per a la temporada vinent, ha estat el primer que oficialment ha presentat el club. Després de quatre temporades a la Lliga italiana, dos al Montebello i les dos últimes al Sandrigo, considera que “m’he trobat molt bé aquests quatre anys a Itàlia, ha estat una gran experiència, però volia nous reptes. Volia jugar a l’OK Lliga i no veig altre lloc millor que Lleida per venir a aquesta Lliga”, explicava. El fitxatge del Chino Miguélez el va avançar SEGRE, igual que les altres dos incorporacions, el retorn al club de l’argentí Darío Giménez i el de Fran Tombita Torres, també argentí, que arriba cedit pel Liceo.

Edu Amat, entrenador del Llista, considera que Miguélez “és un fitxatge molt important, té experiència després de diversos anys al primer nivell”, explicava. “És esquerrà i buscàvem aquest perfil, ja que se’ns en van dos esquerrans, Sergi Folguera i Xavi Aragonès. Ens aportarà visió de jugada, capacitat organitzativa i té molt bona rematada des de lluny”, afegia.Miguélez explica que “m’han parlat sempre molt bé del Llista, té un projecte molt atractiu i ha guanyat títols a nivell internacional. Sempre competeix bé”, conclou.