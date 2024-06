El Lleida ficha al central Operé y al lateral Domingo

El Lleida anunció ayer dos nuevas incorporaciones a la plantilla de la temporada 2024-25. Son el central Miguel Operé, de 23 años y procedente del filial del Real Zaragoza, y el lateral izquierdo Mario Domingo, de 28 años y que llega del Europa.

Miguel Antonio Operé Sirvent (Alicante, 20-3-2001) se formó en la base del Hércules y hace dos temporadas recaló en el Real Zaragoza tras llegar procedente de las categorías inferiores del Villarreal. El defensa central ha sido una pieza clave en la zaga de Emilio Larraz en el Zaragoza B, jugando 32 partidos durante la última temporada y llegando a formar parte en numerosas ocasiones de la convocatoria del primer equipo durante 2024. El club zaragocista le dejó libre tras acabar contrato. Es un defensa central muy alto (mide 1,92 metros) que, por tanto, va bien en el juego aéreo, pero además destaca por su rapidez pese a su envergadura. Por su parte, Mario Domingo Lafuente (Barcelona, 10-10-1995) es un lateral izquierdo que procede del Europa, donde ha jugado las dos últimas temporadas. Esta campaña jugó 34 partidos de Liga con el club del Nou Sardenya, uno de promoción de ascenso a Primera RFEF y uno de Copa del Rey. Marcó tres goles.La planificación que está llevando a cabo el director deportivo Raúl Fuster, a tenor de lo visto en las nuevas incorporaciones, pasa por tener un equipo que al defender en bloque alto abierto se repliegue con rapidez en las transiciones ataque-defensa.En las próximas horas, el club anunciará más caras nuevas. Según ha podido saber este diario ya existe un acuerdo con un centrocampista de un equipo catalán que ha sido rival este año del Lleida, mientras se continúa sopesando jugadores para reforzar el ataque. Sobre el tema Quadri no hay novedades y mucho tendrían que cambiar las cosas para que el joven centrocampista nigeriano abandone esta temporada el Lleida. El presidente Luis Pereira tiene muy claro que no va a negociar la venta del jugador si no se paga la cláusula de rescisión.