El Lleida fitxa el central Operé i el lateral Domingo

El Lleida va anunciar ahir dos noves incorporacions a la plantilla de la temporada 2024-25. Són el central Miguel Operé, de 23 anys i procedent del filial del Reial Saragossa, i el lateral esquerre Mario Domingo, de 28 anys i que arriba de l’Europa.

Miguel Antonio Operé Sirvent (Alacant, 20-3-2001) es va formar a la base de l’Hèrcules i fa dos temporades va recalar al Reial Saragossa després d’arribar procedent de les categories inferiors del Vila-real. El defensa central ha estat una peça clau en la defensa d’Emilio Larraz al Saragossa B, jugant 32 partits durant l’última temporada i arribant a formar part en nombroses ocasions de la convocatòria del primer equip durant 2024. El club saragossista el va deixar lliure després d’acabar contracte. És un defensa central molt alt (mesura 1,92 metres) que, per tant, va bé en el joc aeri, però a més destaca per la rapidesa malgrat la seua envergadura.Per la seua part, Mario Domingo Lafuente (Barcelona, 10-10-1995) és un lateral esquerre que procedeix de l’Europa, on ha jugat les dos últimes temporades. Aquesta campanya va jugar 34 partits de Lliga amb el club del Nou Sardenya, un de promoció d’ascens a Primera RFEF i un de Copa del Rei. Va marcar tres gols.La planificació que està portant a terme el director esportiu Raúl Fuster, d’acord amb el que s’ha vist amb les noves incorporacions, passa per tenir un equip que al defensar en bloc alt obert es replegui amb rapidesa en les transicions atac-defensa.En les pròximes hores, el club anunciarà més cares noves. Segons ha pogut saber aquest diari ja existeix un acord amb un centrecampista d’un equip català que ha estat rival aquest any del Lleida, mentre es continua sospesant jugadors per reforçar l’atac. Sobre el tema Quadri no hi ha novetats i molt haurien de canviar les coses perquè el jove centrecampista nigerià abandonés aquesta temporada el Lleida. El president Luis Pereira té molt clar que no negociarà la venda del jugador si no es paga la clàusula de rescissió.