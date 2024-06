El Força Lleida renuncia a su plaza en Liga Femenina 2

El Força Lleida no tendrá la próxima temporada a su equipo Sénior en la Liga Femenina 2. El club ha tomado esta decisión, que ya ha comunicado a las jugadoras, porque “no es el momento de tener un equipo en LF2”, explicaba este sábado el presidente, Albert Aliaga, para quien “esto no quiere decir que renunciemos a nada, continuaremos trabajando con el baloncesto femenino y cuando haya suficientes jugadoras formadas en el territorio lo volveremos a intentar. Pero no tiene sentido fichar jugadoras extranjeras en esta categoría”, añadía. El equipo ha tenido un presupuesto de 150.000 euros aunque Aliaga señala que el económico no es el único motivo de la decisión. La plaza se le ha ofrecido a la Federación Catalana “por si otro club la quiere, para que Catalunya no la pierda. Y el equipo estará donde las jugadoras quieran, en Super Copa o en Copa Catalana”, añade Aliaga.

Pero las jugadoras quieren seguir en LF2 y han recibido con indignación la decisión, hasta el punto de que están dispuestas “a abandonar el club si se mantiene esta idea”, explicaban fuentes de la plantilla, que preparan un comunicado y anuncian rueda de prensa el martes.“Nos han dicho que intercambian la plaza con un equipo de Super Copa. Nosotras queremos seguir en LF2. Esto es tirar por la borda el trabajo de muchos años y los motivos que nos han explicado son excusas”. Hace un año se fusionó el Força Lleida con el CB Lleida y las mismas fuentes lamentan que “un año después pasa esto. Muchas de estas jugadoras lograron el ascenso a LF2 y no estamos de acuerdo con esta decisión y así se lo hemos hecho saber”.

De la plantilla son baja las tres extranjeras, Aya Traoré, Mili Maza y Magali Vilches; se retiran del baloncesto Judith Boladeres y Cristina Peña y quedan siete: Maria Cerqueda, Pilar Comella, Andrea Fernández, Iris Tribó, Laura Gil, Abril Rexach y Carla Fernández. “Las siete nos iremos del club si no cambian de opinión”, ratifican.

“Seguir en LF2 no es una opción”, insiste Aliaga. “Creemos que ahora hay que dar un paso atrás, jugar en Super Copa o Copa Catalana y trabajar para que salgan jugadoras de nuestra cantera y del territorio para probarlo en dos o tres años”.