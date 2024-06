Triunfo histórico de Boya

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

El aranés Mari Boya (Campos Racing) ganó ayer la prueba sprint de la Fórmula 3 disputada en el circuito barcelonés de Montmeló, en el marco del Gran Premio de España de Fórmula Uno. Es su primera victoria en Fórmula 3 tras estrenarse en el podio en la prueba sprint de Monza y no ha sido hasta que volvió a “casa” que ha podido conquistar el primer triunfo de su carrera.

Boya se impuso al cubrir las 21 vueltas que se dieron al circuito catalán en un tiempo de 38 minutos, once segundos y 211 milésimas, 453 menos que el irlandés Alexander Dunne (Mp Motorsport), que acabó segundo. La clasificación no le fue del todo bien pero la carrera al sprint, con la parrilla invertida, sirvió para que el piloto leridano consiguiera el primer triunfo de su vida en Fórmula 3. Mari Boya salía tercero pero en la vuelta tres, los dos pilotos de Trident, Santiago Ramos y Meguetounif, se tocaron en la curva 1 yendo en cabeza provocando un caos que acababa con el piloto aranés aprovechando el regalo y poniéndose a liderar antes de que saliera el Safety Car. “Siempre tuve la carrera controlada”, comentó, en la rueda de prensa posterior a la misma, Boya, de 20 años. “La clave en este campeonato es estar siempre en los puntos y en esta segunda mitad del mismo quiero tener fines de semana limpios, sin averías u otros contratiempos porque la velocidad y el ritmo están ahí. A ver si esta victoria me da un empujón extra”, comentó el leridano, octavo en el campeonato, con 40 puntos, 32 menos que el líder, el italiano Gabriele Mini (Prema).

Lando Norris logra la ‘pole’, Sainz arrancará sexto y Alonso, décimo

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero hoy en el Gran Premio de España, la décima prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló; donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán sexto y décimo, respectivamente.Por otra parte, el ‘motorhome’ de McLaren sufrió un incendio antes de los terceros entrenamientos libres que obligó a evacuar al personal del equipo y que ocasionó que tres bomberos tuvieran que ser atendidos por inhalación de humo.El fuego pareció originarse en la parte trasera, en una zona situada sobre la cocina, y todo apunta a un problema eléctrico. A tres de los bomberos se les tuvo que suministrar máscaras de oxígeno.