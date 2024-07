El Lleida volverá a jugar en el grupo III y Juan Agüero ficha por el Logroñés

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Fútbol confirmó ayer la distribución de los cinco grupos de la Segunda RFEF quedando el Lleida, una temporada más, encuadrado en el grupo III. Los azules tendrán como rivales a Espanyol B, Valencia Mestalla, Terrassa, Atlético Baleares, Sabadell, Sant Andreu, CE Europa, Alzira, Penya Deportiva, Andratx, Torrent, Cornellà, Olot, Mallorca B, CD Ibiza, Elche Ilicitano y Badalona Futur, que todo indica que su plaza será adquirida por el Hospitalet.

El próximo 1 de septiembre dará comienzo el campeonato, que extenderá su temporada regular hasta el 4 de mayo y el campeón de cada grupo ascenderá directo. Los siguientes cuatro fines de semana se disputará el play off que terminará de confirmar a los cinco equipos ascendidos restantes.Por otra parte, Juan Cruz Agüero, uno de los jugadores que acababa contrato, no seguirá en el Lleida y ha fichado por el Logroñés.Finalmente, el club leridano anunció que el séptimo y último amistoso que, en principio, pretendía que fuera en casa y signficara la presentación del equipo ante la afición en el Trofeo Ciutat de Lleida se jugará en Barbastro ante el conjunto local. Esto se debe a que la renovación del césped no estará concluida.