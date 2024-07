Históricos Márquez

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los leridanos Marc y Àlex Márquez (Ducati) fueron ayer los protagonistas del Gran Premio de Alemania de MotoGP, pues subieron juntos al podio de Sachsenring tras una carrera que se adjudicó ‘Pecco’ Bagnaia, nuevo líder del Mundial, después de que Jorge Martín acabó en el suelo a falta de dos vueltas cuando iba primero. Los pilotos de Cervera son los primeros hermanos que suben juntos al podio de la categoría reina desde 1997 y los terceros en toda la historia. Previamente, los japoneses Nobuatsu y Takuma Aoki lo lograron en Imola 1997. La última vez hasta que ayer los Márquez volvieron a abrir los libros de historia. Previamente, lo consiguieron los hermanos argentinos Juan y Eduardo Salantino, en Buenos Aires 1962. Marc, que salía decimotercero, escaló hasta la segunda posición, mientras que su hermano Àlex se subió por quinta vez en su carrera deportiva al podio.

Jorge Martín salió como una exhalación para negociar como líder la primera curva, en la que Miguel Oliveira (Aprilia) intentó superarlo, pero el madrileño supo defender bien la posición. Por detrás, Bagnaia no hizo una buena salida, pero al completar el primer giro ya era segundo y Marc Márquez, que salía decimotercero, cerró el giro inicial en noveno lugar. La prueba no había hecho más que comenzar, con 30 vueltas por delante, pero Jorge Martín ya estaba en cabeza intentando romper el ritmo de todos sus rivales, pero Bagnaia no se rindió y en la segunda vuelta superó al madrileño en la curva de entrada a recta de meta. Bagnaia no quería que su rival se marchara en solitario. Por detrás, Marc Márquez ya era octavo, pegado al grupo de cabeza, formado por 9 pilotos, con Bagnaia abriendo el mismo.Marc Márquez esperó el momento idóneo, sin cometer errores, para superar a Raúl Fernández (Aprilia) para ascender a la séptima posición y buscar un cambio de ritmo para engancharse al grupo de cabeza, donde Bagnaia, Martín y Morbidelli se escapaban poco a poco. En la sexta vuelta, Martín decidió volver a adelantar a Bagnaia para dar un cambio de ritmo y Marc Márquez hizo lo propio con Brad Binder (KTM). En el octavo giro, Franco Morbidelli pasó a Bagnaia para ponerse segundo y Marc Márquez se pegó al rebufo del quinto clasificado, Oliveira. Morbidelli aguantó el ritmo de Martín, mientras que Bagnaia parecía empezar a recuperar algo de terreno. En la decimocuarta vuelta Bagnaia decidió pasar a la acción para recuperar la segunda plaza con un Morbidelli que daba síntomas de debilidad. En ese mismo giro Marc Márquez se puso quinto tras su hermano Àlex. Una vuelta más tarde, Àlex superó a Morbidelli y tras la estela de este se pegó Marc. Al principio de la vuelta 21, Morbidelli cometió un error que permitió a Marc intentar superarlo, pero ambos se tocaron y el leridano estuvo a punto de caerse y rompió la cúpula de su moto y la protección de aire de su mono de cuero. Marc tuvo que centrarse en defender la posición con Bastianini, lo que permitió a Morbidelli coger algo de ventaja, pero el leridano no se rindió y consiguió alcanzar y superar a su rival. Bastianini superó a Morbidelli, pero este le devolvió la acción a final de recta, una pelea que duró varias vueltas y que permitió a Marc Márquez abrir un pequeño hueco para consolidar la cuarta posición, con su hermano Àlex como siguiente objetivo.La presión de Bagnaia sobre Martín surtió su efecto al rodar el madrileño por los suelos a dos vueltas del final, lo que entregó en bandeja la victoria en el Gran Premio de Alemania y el liderato del Mundial de MotoGP al piloto italiano, mientras que el leridano Marc Márquez superó en ese mismo giro a su hermano Àlex para acabar ambos sobre el podio y confirmar una espectacular remontada desde la decimotercera posición.

“Me temblaba todo, ya no daba ni una curva igual”, señaló Àlex al saber que su hermano iba tras él

“Poder compartir un podio de MotoGP con tu hermano es una cosa que veía este año inalcanzable. Ya me cuesta estar a mí en el podio.. A él, hasta el momento, tampoco le estaban saliendo las cosas. Decía: ‘A lo mejor un día en agua, si a los dos se nos cuadra’. Pero poder hacerlo aquí, en una carrera rápida, en seco, tirando desde el principio.. Si el jueves me dices: ‘No ganarás, pero compartirás podio con Álex’ te lo firmo”, manifestó Marc tras la carrera. Además, dijo que “creo que ha hecho él más por mí que yo por él. Ha tenido que aguantar ser ‘el hermano de’ hasta que se ha convertido en Àlex Márquez. Siempre lo he recalcado. Le doy más mérito a él. Ha sabido darle la vuelta a ser ‘el hermano de’ a crearse un piloto, un nombre y una posición en MotoGP, ha renovado dos años. Esto a un piloto, a una persona, le da tranquilidad y le ayuda a disfrutar, a pilotar mejor”, añadió el mayor de los Márquez.

Por su parte, Àlex manifestó que “no sabía que estaba detrás mío cuando quedaban 6 o 7 vueltas. Pensaba que iba por detrás de Bastianini, porque pensaba que Bastianini tenía algo más y venía más rápido, pero cuando he visto ‘+0’ y he visto en la pantalla que era Marc, ya no sabía qué hacer. Luego se ha caído Jorge Martín y digo ‘qué tranquilidad para nosotros’, siendo egoísta en ese momento, pero me temblaba todo. He intentado tirar, pero ya no daba ni una curva igual y entonces me ha pasado. Entonces digo ‘vale, ya está, déjalo, controla a los que tienes detrás”, añadió el menor de los hermanos leridanos.