Marc i Àlex Márquez, primers germans que pugen al podi de la categoria reina en 27 anys

Els lleidatans Marc i Àlex Márquez (Ducati) van ser ahir els protagonistes del Gran Premi d’Alemanya de MotoGP, ja que van pujar junts al podi de Sachsenring després d’una cursa que es va adjudicar Pecco Bagnaia, nou líder del Mundial, després que Jorge Martín va acabar a terra a falta de dos voltes quan anava primer. Els pilots de Cervera són els primers germans que pugen junts al podi de la categoria reina des del 1997 i els tercers en tota la història. Prèviament, els japonesos Nobuatsu i Takuma Aoki ho van aconseguir a Imola 1997. L’última vegada fins que ahir els Márquez van tornar a obrir els llibres d’història. Prèviament, ho van aconseguir els germans argentins Juan i Eduardo Salantino, a Buenos Aires el 1962. Marc, que sortia tretzè, va escalar fins a la segona posició, mentre que el seu germà Àlex va pujar per cinquena vegada en la seua carrera esportiva al podi.

Jorge Martín va sortir com una exhalació per negociar com a líder el primer revolt, en què Miguel Oliveira (Aprilia) va intentar superar-lo, però el madrileny va saber defensar bé la posició. Darrere, Bagnaia no va fer una bona sortida, però al completar el primer gir ja era segon i Marc Márquez, que sortia tretzè, va tancar el gir inicial en novè lloc. La prova no havia fet més que començar, amb 30 voltes al davant, però Jorge Martín ja estava al capdavant intentant trencar el ritme de tots els rivals, però Bagnaia no es va rendir i en la segona volta va superar el madrileny en el revolt d’entrada a recta de meta. Bagnaia no volia que el seu rival marxés en solitari. Al darrere, Marc Márquez ja era vuitè, enganxat al grup capdavanter, format per 9 pilots, amb Bagnaia obrint-lo.Marc Márquez va esperar el moment idoni, sense cometre errors, per superar Raúl Fernández (Aprilia) per ascendir a la setena posició i buscar un canvi de ritme per enganxar-se al grup de davant, on Bagnaia, Martín i Morbidelli s’escapaven a poc a poc. En la sisena volta, Martín va decidir tornar a avançar Bagnaia per donar un canvi de ritme i Marc Márquez va fer el mateix amb Brad Binder (KTM). En el vuitè gir, Franco Morbidelli va passar Bagnaia per posar-se segon i Marc Márquez es va enganxar al rebuf del cinquè classificat, Oliveira. Morbidelli va aguantar el ritme de Martín, mentre que Bagnaia semblava començar a recuperar una mica de terreny. En la catorzena volta Bagnaia va decidir passar a l’acció per recuperar la segona plaça amb un Morbidelli que donava símptomes de debilitat. En aquest mateix gir Marc Márquez es va posar cinquè darrere del seu germà Àlex. Una volta més tard, Àlex va superar Morbidelli i a rebuf seu es va enganxar Marc. Al principi de la volta 21, Morbidelli va cometre un error que va permetre a Marc intentar superar-lo, però ambdós es van tocar i el lleidatà va estar a punt de caure i va trencar la cúpula de la moto i la protecció d’aire del seu vestit de cuir. Marc va haver de centrar-se a defensar la posició amb Bastianini, la qual cosa va permetre a Morbidelli agafar avantatge, però el lleidatà no es va rendir i va aconseguir atrapar i superar el seu rival. Bastianini va superar Morbidelli, però aquest li va tornar l’acció a final de recta, una baralla que va durar diverses voltes i que va permetre a Marc Márquez obrir un petit buit per consolidar la quarta posició, amb el seu germà Àlex com a següent objectiu. La pressió de Bagnaia sobre Martín va assortir el seu efecte al rodar el madrileny per terres a dos voltes del final, la qual cosa va entregar amb safata la victòria en el GP d’Alemanya i el liderat del Mundial de MotoGP al pilot italià, mentre que Marc va superar en aquest mateix gir el seu germà Àlex per acabar ambdós sobre el podi i confirmar una espectacular remuntada des de la tretzena posició.

“Em tremolava tot, ja no feia ni un revolt igual”, diu Àlex, al saber que el seu germà anava darrere d’ell

“Poder compartir un podi de MotoGP amb el teu germà és una cosa que veia aquest any inabastable. Ja em costa estar a mi al podi.. A ell, fins al moment, tampoc li estaven sortint les coses. Deia potser un dia en aigua, si als dos se’ns quadra. Però poder fer-ho aquí, en una cursa ràpida, en sec, tirant des del principi.. Si dijous em dius no guanyaràs, però compartiràs podi amb l’Àlex, t’ho firmo”, va manifestar Marc després de la carrera.

A més, va dir que “crec que ha fet ell més per mi que jo per ell. Ha hagut d’aguantar ser el germà de fins que s’ha convertit en Àlex Márquez. Sempre ho he recalcat. Li dono més mèrit a ell. Ha sabut donar la volta a ser el germà de per crear-se un pilot, un nom i una posició a MotoGP, ha renovat dos anys. Això a un pilot, a una persona, li dona tranquil·litat i l’ajuda disfrutar, a pilotar millor”, va afegir el gran dels Márquez.Per la seua part, Àlex va manifestar que “no sabia que estava darrere meu quan quedaven sis o set voltes. Pensava que anava darrere de Bastianini, perquè pensava que Bastianini tenia una mica més i venia més ràpid, però quan he vist +0 i he vist a la pantalla que era el Marc, ja no sabia què fer”. “Després ha caigut Jorge Martín i dic quina tranquil·litat per a nosaltres, sent egoista en aquell moment, però em tremolava tot. He intentat tirar, però ja no feia ni un revolt igual i llavors m’ha passat. Llavors dic val, ja està, deixa’l, controla els que tens darrere”, va afegir el petit dels germans lleidatans.