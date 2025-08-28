LABORAL
El treballador que feia vora un mes que esperava l’alta es va reincorporar ahir
El lleidatà que va denunciar portar prop d’un mes sense poder treballar al no rebre la notificació de la seua alta per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va indicar que es va reincorporar ahir al seu treball. Com va publicar aquest diari, portava més d’un any de baixa i va acabar la seua rehabilitació l’1 de juliol, per la qual cosa va tornar a la seua feina l’endemà. Tanmateix, va haver de deixar de treballar a finals de juliol perquè l’empresa es va adonar que continuava de baixa, segons van explicar tant l’afectat com responsables de la firma. Fonts de l’INSS van indicar que l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) els va notificar a finals de juliol que es podia procedir a donar d’alta el treballador, i ho van fer el 7 d’agost. Van explicar que es va comunicar electrònicament a la mútua i a l’empresa, així com que es va intentar notificar al treballador per correu postal els dies 10 i 12, però no es va trobar ningú al domicili perquè s’hauria mudat. A continuació, la seua alta es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). També s’hauria comunicat per SMS al treballador, tret que la gestoria ho hagués denegat. Les mateixes fonts van aclarir que el treballador es podia reincorporar quan l’empresa va ser notificada de l’alta, sense la condició que l’empleat rebés la comunicació també.