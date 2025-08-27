Un tresor gastronòmic amb una recepta aparentment senzilla: el plat típic de Lleida que traspassa fronteres
El moment ideal per gaudir-ne arriba a finals de maig amb una celebració multitudinària a la Terra Ferma
La gastronomia espanyola segueix sorprenent el món amb plats que, encara que desconeguts per a molts, representen veritables tresors culinaris amb segles de tradició. Aquest és el cas dels caragols a l’estil de Lleida, considerats autèntics tresors gastronómics que ja no només delecten els paladars locals, sinó que han aconseguit traspassar fronteres europees, posicionant-se com un dels emblemes gastronòmics més representatius d’aquesta regió catalana.
La manera més característica de degustar aquest plat a la capital del Segrià és "a la llauna", una especialitat que consisteix a coure el caragol i acompanyar-lo amb una salsa allioli o vinagreta. També és molt popular la preparació "a la gormanda", encara que els veritables coneixedors asseguren que el mètode tradicional conserva millor els sabors i textures que han fet famós aquest plat.
El moment ideal per a disfrutar dels autèntics "Cargols a la llauna" arriba a finals de maig, durant la celebració de l’Aplec del Cargol, esdeveniment reconegut com a festa d’interès turístic nacional des de fa anys i que constitueix la celebració gastronòmica per excel·lència de tota la zona. En l'última edició, més de 200.000 visitants van acudir a Lleida per participar en aquesta tradició culinària.
El secret d’una recepta aparentment senzilla
Encara que la recepta no sembla ser de gran complexitat, la realitat és que només les mans expertes aconsegueixen donar-li aquest toc especial que tant agrada a veïns i visitants. La preparació tradicional requereix dos elements fonamentals: els caragols de qualitat i la "llauna", un estri metàl·lic amb contorn elevat i recte, i una nansa a cada costat, que permet cuinar els caragols estesos, sense amuntegar.
La recepta autèntica comença amb 500 grams de caragols nets, una cullerada de pebre molt negra tot just, una altra de sal, tres alls, tres branques de julivert i allioli per acompanyar. L’elaboració consisteix a preparar la llauna cobrint tota la base amb sal i pebre, disposar els caragols amb l’orifici cap a dalt formant una sola capa, condimentar i cuinar a foc lent durant uns 15 minuts.
Durant els mesos de temporada, entre abril i juliol, és fàcil trobar caragols a qualsevol mercat i gran superfície d’alimentació de Lleida. La resta de l’any es poden adquirir en alguns mercats municipals d’Espanya, encara que els experts recomanen consumir-los durant la temporada per garantir la frescor i el sabor autèntic.
L’Aplec del Cargol: una festa multitudinària
En l’actualitat, l’Aplec del Cargol s’ha convertit en una gran festa coneguda a tot Espanya i Europa, agermanada amb altres celebracions gastronòmiques i oberta a tots els amants del bon menjar. La gran assistència de visitants ha consolidat aquest esdeveniment com un dels referents gastronòmics més importants del país.
Les xifres de l’Aplec resulten impressionants: durant els tres dies que dura la festa es consumeixen aproximadament 12 tones de caragols, un autèntic banquet que atreu milers de visitants. El caragol, símbol ancestral de la cuina tradicional de Lleida, lluny de caure en desús, s’ha convertit en protagonista absolut de la gastronomia local i està entrant amb força a la cuina d’autor i en les noves tendències culinàries.
L’esdeveniment, que comença divendres a la tarda i es prolonga durant tot el cap de setmana, inclou revetlles, concerts, música, exhibicions de castellers, concursos i nombroses activitats gratuïtes per a tots els públics. En diversos escenaris i de forma simultània, l’Aplec es transforma en una festa trepidant i molt divertida que combina tradició gastronòmica amb cultura popular.
Variants del plat tradicional
Una altra manera típica de cuinar els caragols a la regió és "a la gormanda", una recepta molt saborosa que porta abundant sal i empebra per reforçar el sabor. Els ingredients inclouen un quilo de caragols, 100 grams de cansalada viada de porc, herbes aromàtiques com a farigola, romer i llorer, farina, bitxo o caiena, oli d’oliva, sal i pebre negre. S’acompanya tradicionalment amb allioli, una salsa a base de rovell d’ou, oli d’oliva, all i sal.
La preparació comença amb un minuciós rentat dels caragols, que després es cuinen en oli d’oliva a foc lent. S’afegeixen la resta d’ingredients i es mantenen en el foc fins que l’aigua que deixen anar s’evapori gairebé per complet. Finalment, s’empolvoren amb farina per aconseguir una lleugera crosta que els aporta un sabor molt característic.
Una vegada cuinats, tant en la versió "a la llauna" com "a la gormanta", els caragols s’extreuen de la closca amb un punxó de fusta, una mica més llarg que els habituals escuradents, i es mullen en allioli o vinagreta, les salses més populars que complementen perfectament el sabor del caragol.
L’èxit d’aquest plat tradicional de Lleida demostra com la gastronomia espanyola continua conquerint nous territoris gràcies a l’autenticitat i el respecte per les tradicions culinàries. El 2025, els "Cargols a la llauna" no només representen una menja local, sinó un ambaixador gastronòmic que posa Lleida al mapa de les destinacions gastronòmiques imprescindibles d’Europa.
Restaurants de tot Espanya han començat a incorporar aquest plat a les seues cartes, adaptant-lo a noves presentacions però mantenint l’essència de la recepta tradicional. Fins i tot en països veïns com França o Itàlia, els caragols a l’estil de Lleida han trobat el seu espai en festivals gastronòmics internacionals, demostrant que les fronteres culinàries són cada vegada més difuses quan es tracta de bons sabors.