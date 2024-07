Pogacar reina en Plateau de Beille y sentencia el Tour

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

En un escenario simbólico donde Pantani cimentó su doblete Giro-Tour, en Plateau de Beille, el esloveno Tadej Pogacar (UAE) sentenció el Tour de Francia con otra exhibición que le permite acercar a su palmarés la misma hazaña del “pirata italiano”, ya que Pogacar también se llevó este año la ronda italiana.

Rey indiscutible de los Pirineos, Pogacar (Klanec, 25 años) firmó otra de sus exhibiciones en solitario, fulminando de lejos a Vingegaard, impotente ante su rival. El maillot amarillo, poderoso, levantó los brazos con un tiempo de 5h.13.53, a una media de 37,8 km/h. Victoria número 14 de Pogacar en el Tour, la número 80 de su palmarés, la décima pirenaica y con final en alto y, de propina, el récord del ascenso a Plateau de Beille con 39.50 minutos, superando el anterior de Pantani. Una premonición ante su inminente doblete.Esos números asustan. Esa nueva hazaña reventó el Tour. Le endosó 1.09 minutos a Vingegaard, 2.51 a Evenepoel, 3.54 a Mikel Landa, 4.43 a Almeida y 5.09 a Carlos Rodríguez, quien dio la de arena y se alejó aún más del podio.Pogacar, inexpugnable en la decimoquinta etapa del Tour de Francia que bajo la calima se disputó entre Loudenvielle y Plateau de Beille, con un recorrido de 197,7 km, se puede ir a disfrutar de la jornada de descanso de hoy con un colchón formidable. Tiene a Vingegaard a 3.09, a Evenepoel a 5.19, quinto es Landa a 11.21 y Rodríguez sexto a 11.33. Salvo imprevistos, Pantani tiene sucesor en el doblete.“Nunca hubiese imaginado este desenlace. He sufrido mucho con el calor. Me gustan los Pirineos, y a los Pirineos les gusto yo. Visma ha controlado todo el día, pusieron un ritmo fuerte, pero no estuve preocupado. En la ultima subida iba al límite, pero vi que Jonas sufría también, y cuando intentó dejarme no pudo y pasé al ataque”, explicó Pogacar. Carlos Rodríguez (Ineos) lamentó en la meta de Plateau de Beille la pérdida de la quinta plaza de la general en favor de Mikel Landa en una jornada en la que el ciclista de Aluñecar cedió 5.08 minutos respecto a Pogacar. “Al principio me encontré bien, pero luego en la subida fue imposible estar delante. Me cebé con los rivales de delante y lo pagué. He sufrido mucho en los últimos kilómetros, pero lo dí todo, y en ese sentido no puedo pedir más”, comentó.