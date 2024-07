Pogacar regna a Plateau de Beille i sentencia el Tour

En un escenari simbòlic en què Pantani va fonamentar el seu doblet Giro-Tour, a Plateau de Beille, l’eslovè Tadej Pogacar (UAE) va sentenciar el Tour de França amb una altra exhibició que li permet atansar al seu palmarès la mateixa gesta del pirata italià, ja que Pogacar també es va emportar aquest any la ronda italiana.

Rei indiscutible del Pirineu, Pogacar (Klanec, 25 anys) va firmar una altra de les seues exhibicions en solitari, fulminant de lluny Vingegaard, impotent davant del rival. El mallot groc, poderós, va aixecar els braços amb un temps de 5 h. 13.53, a una mitjana de 37,8 km/h.Victòria número 14 de Pogacar al Tour, la número 80 del seu palmarès, la desena pirinenca i amb final en alt i, de propina, el rècord de l’ascens a Plateau de Beille amb 39.50 minuts, superant l’anterior de Pantani. Una premonició davant del seu imminent doblet.Aquests números espanten. Aquesta nova gesta va rebentar el Tour. Li va endossar 1.09 minuts a Vingegaard, 2.51 a Evenepoel, 3.54 a Mikel Landa, 4.43 a Almeida i 5.09 a Carlos Rodríguez, que va ser la creu i es va allunyar encara més del podi. Pogacar, inexpugnable en la quinzena etapa del Tour de França que sota la calima es va disputar entre Lodenvièla i Plateau de Beille, amb un recorregut de 197,7 km, se’n pot anar a disfrutar de la jornada de descans d’avui amb un matalàs formidable. Té Vingegaard a 3.09, Evenepoel a 5.19, cinquè és Landa a 11.21 i Rodríguez sisè a 11.33. Tret d’imprevistos, Pantani té successor en el doblet. “Mai no hauria imaginat aquest desenllaç. He patit molt amb la calor. M’agrada el Pirineu, i al Pirineu els agrado jo. Visma ha controlat tot el dia, van posar un ritme fort, però no vaig estar preocupat. En la ultima pujada anava al límit, però vaig veure que Jonas patia també, i quan va intentar deixar-me no va poder i vaig passar a l’atac”, va explicar Pogacar.Carlos Rodríguez (Ineos) va lamentar a la meta de Plateau de Beille la pèrdua de la cinquena plaça de la general en favor de Mikel Landa en una jornada en què el ciclista d’Almuñécar va cedir 5.08 minuts respecte a Pogacar. “Al principi em vaig trobar bé, però després en la pujada va ser impossible ser al davant. Em vaig acarnissar amb els rivals de davant i ho vaig pagar. He patit molt en els últims quilòmetres, però ho vaig donar tot, i en aquest sentit no puc demanar més”, va comentar.