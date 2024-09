Núria Roca: 'Ho sento Juan, era l’home més guapo de la Terra'

Nuria Roca ha assolit una fita en la seua carrera televisiva, celebrant 30 anys al món de la televisió. Durant la seua participació en el programa de Sonsoles, va recordar alguns dels moments més icònics de la seua trajectòria, entre ells el petó que li va fer Miguel Bosé el 2004 mentre presentava el programa UHF. Roca va confessar que aleshores va rebutjar un segon petó per nervis, però va reflexionar: “Si tornés a viure aquell moment, no hauria dit que no. Miguel era l’home més guapo del planeta". Entre rialles, també va fer broma sobre la reacció del seu espòs, Juan del Val: "No va tenir més opció que entendre-ho".

Aquest episodi amb el cantant d’Amant Bandit no va ser l’única ocasió en què Nuria va esmentar la seva divertida trobada. El 2019, durant una entrevista amb Bosé en el seu programa de La Sexta, ambdós van rememorar l’anècdota amb molt humor. Nuria va confessar entre rialles que encara el recordava al seu marit el moment: “Ho sento, Juan, però era l'home més guapo de la Terra”, mentre que Bosé el va qualificar com un d’aquells moments que no s’obliden.

Primer petó de Miguel Bosé i Núria Roca el 2004.Atresmedia

Durant el seu recorregut per la seua carrera, la presentadora també va parlar d’altres moments inoblidables als platós, alguns de tensos i altres de sorprenents. Va recordar situacions com la intervenció d’El Yoyas, que va llançar un vas d’aigua a una concursant, o les intervencions explosives de Pocholo. També va destacar la seua passió pel directe: "El directe és insubstituïble, i encara que facis un fals directe, ha de sentir-se igual d’autèntic. Equivocar-se és humà, no passa res".

Aquest diumenge, Nuria Roca torna a la televisió amb una nova temporada del seu programa "La Roca", plena de novetats. El nou plató amb públic en viu promet aportar una energia especial, encara que va assegurar que l’essència del programa continuarà sent la mateixa, per mantenir la connexió amb la seua audiència. A més, hi haurà seccions dedicades a temes d’actualitat a Àsia i Amèrica Llatina, ampliant l’abast internacional del xou.