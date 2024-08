Wyoming disfruta de unas tranquilas vacaciones en la Costa da Morte

El cómico y conductor de televisión disfruta de unas vacaciones en la Costa da Morte, Galicia, buscando la paz y el encanto de los pueblos pequeños. Durante su estancia, se ha integrado como un vecino más en las tabernas locales y ha explorado los impresionantes paisajes de la región.

Uno de los pueblos que visitó fue Laxe, donde pasó unos días con su suegro, un gallego de Castro Urdiales que lleva veraneando en la zona por más de veinte años. Aunque es la primera vez que el humorista visita la región, ha quedado fascinado con su atmósfera tranquila, ideal para alguien de su fama que prefiere evitar multitudes.

En una entrevista con La Voz de Galicia, el presentador expresó: "No puedo ir a ferias ni festivales grandes porque siempre me piden fotos. Aquí estoy encantado. Son pueblos pequeños, aún no masificados. Esto es lo que me gusta".

El equipo del Intermedio se despide antes de vacaciones.Atresmedia

El Intermedio, el programa que Wyoming co-presenta con Sandra Sabatés, se toma un descanso en julio y agosto, coincidiendo con la baja en la actualidad política, lo que le permite al showman dedicarse a su gran pasión: viajar. En Galicia, ha encontrado un clima ideal, como se puede ver en las imágenes donde aparece con jeans y un impermeable, indicativo de temperaturas frescas.

El presentador ha comentado que está aprovechando estas vacaciones para relajarse y pasar tiempo en familia en la casa alquilada por su suegro. Disfrutan cocinando juntos, aprovechando la excelente calidad de los productos gallegos. "Aquí la materia prima es espectacular, hay que aprovecharla -dijo Wyoming a La Voz de Galicia- Hoy tenemos marmitako".

Wyoming junto al dueño del bar O Brocho donde se animó a improvisar.Redes sociales

Otra de sus grandes aficiones es el senderismo. "Siempre me doy buenas caminatas de kilómetros. Todos los veranos hago rutas por aquí", comentó al diario gallego.

El presentador está considerando la posibilidad de retirarse y mencionó que ya antes del COVID-19 pensaba en dejar la televisión. Desde entonces, ha seguido añadiendo temporadas a su carrera y aún no ha encontrado el momento de abandonar el programa que lo ha consagrado como una de las estrellas de La Sexta.