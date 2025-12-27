Las listas de espera para la fibromialgia se disparan de 1,5 a 4 meses en el hospital Santa Maria

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Pacientes leridanos con fibromialgia denuncian que el tiempo de espera para una consulta médica en su unidad del hospital Santa Maria se ha disparado de 1,5 a 4 meses de media desde que se jubiló uno de los dos reumatólogos en junio del año pasado. “Ahora solo tenemos uno con una jornada del 40%, pero el presupuesto de la unidad es el mismo, necesitamos que se ejecute todo en la unidad”, lamenta la presidenta de la asociación Fibrolleida, Carme Fabregat. Además, es habitual que estos pacientes sufran anulaciones de sus visitas, como ya informó este diario. “Algunas veces, cuando vamos al hospital dicen que nos faltan pruebas diagnósticas y nos mandan de vuelta al CAP, sin ver al especialista”, explica.

Una portavoz del Santa Maria indica que la unidad tiene previsto incorporar un nuevo reumatólogo a principios de 2026 “y trabaja en coordinación con la Atención Primaria de Lleida para ofrecer un mejor servicio a los pacientes”, añade. Este año se han nombrado médicos de familia referentes en fibromialgia en cada CAP y grupos de trabajo para trabajar de forma coordinada con la unidad hospitalaria, con la participación de enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas y facultativos de ambos ámbitos. “El objetivo es revisar y actualizar los protocolos de atención conjunta y los criterios de derivación en la unidad con el fin de reducir las listas de espera y ofrecer una atención de calidad centrada en las necesidades de los pacientes”, precisa.

La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por dolor muscular difuso e intenso, rebelde al tratamiento y de causa desconocida. Fibrolleida cuenta con más de 400 socios, pero “damos asistencia a muchas más personas que acuden desesperadas, a las que ofrecemos terapia psicológica y de fisioterapia, además de asesoría legal para gestionar bajas”, explica Fabregat. Subraya el riesgo de exclusión social que sufren, ya que “no podemos tener un empleo estable, pero el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) nos manda a trabajar como si no nos pasara nada”, asegura.

La unidad de referencia de la fibromialgia en Lleida, la del Santa Maria, atiende cada año a entre 300 y 500 personas. “A los pacientes de sensibilidad química los derivan a Barcelona, donde a veces les niegan la atención por venir de otra región sanitaria, mientras que a los afectados por fatiga crónica ya no les tratan, directamente”, lamenta Fabregat. Fibrolleida espera reunirse próximamente con responsables de la Atención Primaria para ver cómo se puede descongestionar la unidad del Santa Maria. Asimismo, denuncia que “la unidad todavía se colapsa más” debido a la carga burocrática de los médicos con los informes del ICAM. “El maltrato sanitario que padecemos provoca que suframos dolor físico, pero también mental y económico”, concluye la presidenta de la asociación.