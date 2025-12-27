Muere una família valenciana en el naufragio de un barco en Indonesia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cuatro miembros de una família valenciana, un padre y tres hijos suyos, han muerto este sábado después de que naufragara el barco con el que viajaban a Indonesia.

El accidente sucedió el viernes sobre las 20:30 cerca de la isla de Padar, en el este de Bali, y se cree que fue causado por el fuerte oleaje y una avería en el motor de la embarcación. El barco, KM Putri Sakinah, transportaba a 11 pasajeros cuando se hundió. La madre y la hija se han rescatado y han sobrevivido.

El padre era el entrenador de la Valencia B Femenino, y el club ha emitido un comunicado de pésame. Cabe decir que ninguna fuente formal ha comunicado todavía la muerte de la família, y a estas horas figuran como desaparecidos.