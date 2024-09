María Castro dona la seua llet materna per salvar nadons prematurs

Fa uns dies, l’actriu María Castro va compartir una sincera imatge del seu cos després de donar a llum la seua tercera filla, mostrant amb valentia que la maternitat no sempre és tan ideal com se sol mostrar. Amb un missatge inspirador, va animar les mares a voler-se i confiar en el procés natural de recuperació postpart. Però el seu gest més generós va ser un altre: María ha decidit donar la seua llet materna al banc de l’Hospital 12 d’octubre, centre de referència a Madrid per a aquest tipus de donacions, destinat a nadons prematurs.

Aquest banc s’encarrega de rebre la llet materna donada i distribuir-la a hospitals que la necessiten. Després del naixement de la seua filla Emma, María va decidir que, davant de l’excés de llet, la millor manera d’ajudar era compartir-la amb aquells petits que no poden ser alimentats amb llet de fórmula. Encara que per a l’actriu aquesta lactància ha estat la més desafiadora, el treball i el cansament no han impedit que dediqui temps a aquesta noble missió.

Les donacions de llet materna són vitals per als nadons que inicien la seua vida amb dificultats, molts d’ells ingressats a l’UCI. Durant l’estiu, els bancs solen enfrontar-se a la falta de donacions, per la qual cosa gestos com el de María resulten encara més importants. Moltes mares no poden alletar, ja sigui per falta de llet o per problemes de salut, i altres, com María, compleixen els requisits per ser donants: no fumar, no prendre medicaments i tenir una salut òptima. El procés de donació és senzill i es pot realitzar des de casa, amb l’hospital encarregant-se de recollir la llet.

María va compartir la seua experiència en xarxes socials, explicant que encara que inicialment temia no tenir prou llet, va descobrir que cada mil·lilitre compta, especialment per als nadons prematurs, que no toleren bé la llet de fórmula. Aquesta contribució no només li omple d’orgull, sinó que la fa sentir connectada amb els nadons que reben la seua llet, a qui anomena "germans de llet" de les seues filles.

El testimoni de María ha estat àmpliament aplaudit a les seues xarxes socials, on moltes mares van compartir històries de com la donació de llet materna va ajudar els seus fills. Un comentari deia: “Mares generoses com tu van ajudar els meus fills a tirar endavant. No sé els seus noms, però sempre estaré agraïda”, mostrant l’impacte profund d’aquests actes de generositat.