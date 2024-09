L’actriu espanyola Penélope Cruz ha complert una promesa commovedora en visitar Jordi Sabaté, un youtuber que pateix Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) i que, malgrat la seua malaltia, ha llançat un podcast amb finalitats solidàries. En un gest ple d’empatia, Penélope li va concedir una entrevista exclusiva a Barcelona, on ambdós es van conèixer en persona. Els fons generats per aquest podcast es destinen a la investigació de l’ELA, una malaltia degenerativa que manté Jordi en llit.

La relació entre Penélope i Jordi va començar el febrer, quan l’actriu va ser convidada a El Hormiguero i va rebre un missatge de Jordi que la va commoure profundament. “Comencem a parlar, i encara que no ens coneixíem en persona, ens vam fer amics. Jordi transmet una força increïble, no pot respirar ni parlar per si mateix, però la seua mirada reflecteix esperança i ganes de lluitar”, va explicar Creu en aquesta ocasió.

Des d’aleshores, Penélope ha mantingut un estret contacte amb Jordi, referint-se a ell com un exemple de valor i perseverança. Sabaté, conegut pel seu activisme en la lluita contra l’ELA, ha aconseguit acumular més de 61.500 subscriptors al seu canal de YouTube, on ha compartit més de 400 vídeos. A través d’una eina especial que converteix text en veu, Jordi narra la seua vida des del llit, sense mobilitat i amb la dificultat afegida de no poder parlar.

Imatge pujada per Jordi Pons sobre la visita de Penélope.Xarxes socials.

Durant la|trobada, Penélope també va reflexionar sobre la seua pròpia vida, revelant aspectes íntims de la seua infància i adolescència. "Diuen que era una mica rebel, però sempre vaig ser bona estudiant. Estava sempre als núvols, somiant amb el futur,” va comentar l’actriu, que a més va recordar els difícils moments que va viure com a ballarina de clàssic, un art que va practicar durant 18 anys abans de dedicar-se completament a l’actuació.

Malgrat aquests reptes, la decisió de Penélope de seguir la seua passió per la interpretació la va portar a una carrera cinematogràfica exitosa i a la trobada amb Javier Bardem, l’amor de la seua vida. Es van conèixer durant la preparació de Jamón, Pernil, i ella sempre va tenir clar que estarien junts: “Quan ho vaig veure, vaig saber que anàvem a compartir la vida”.

Finalment, Penélope va parlar amb afecte dels seus pares i de l’esforç que van fer per criar als seus fills en temps difícils. “El meu pare se’n va anar massa aviat, però la meua mare continua sent una força de la naturalesa”, va afegir, mostrant el seu desig que algun dia pugui presentar-la a Jordi en persona.