Kerem Bürsin, el actor del momento, protagonizará tres nuevos proyectos en 2025

Kerem Bürsin está disfrutando de un 2024 lleno de éxitos profesionales. El actor turco, conocido por sus papeles en series como Love is in the air, ha ganado reconocimiento internacional y no para de recibir nuevas propuestas de trabajo. Tanto en cine como en televisión, Bürsin se ha convertido en un rostro muy solicitado, y su público está ansioso por volver a verle en pantalla. Afortunadamente, esa espera está a punto de terminar, y no con un solo proyecto, sino con tres.

Uno de los próximos estrenos que lo tendrá como protagonista es la serie Platonik Aşk, dirigida por Gupse Özay. Esta producción, que llegará a Disney+ en marzo de 2025, narrará las vivencias de dos hermanos en una comedia ligera llena de situaciones disparatadas y humor cotidiano. La serie contará con 8 episodios, y promete ser un éxito para la plataforma, que apuesta fuerte por este proyecto.

Pero eso no es todo. Bürsin también forma parte del reparto de Son of a Rich, una película en la que interpreta a Mete, un joven que pertenece a una influyente familia. En esta historia, su padre le somete a una lección sobre el verdadero valor del dinero a través de un curioso experimento social. Melis Sezen también aparece en el filme como la enamorada de Bürsin, un papel central en la trama, donde ambos personajes comparten una inesperada conexión en el entorno rural.

Por último, Kerem Bürsin protagonizará Mavi Magara, una película que lo reúne con Devrim Özkan en una historia de amor cargada de aventuras y emociones. En este filme, Bürsin interpreta a Cem, un soldado con un pasado turbulento, mientras que Özkan encarna a Alara, una arqueóloga de renombre. El título hace referencia a la impresionante "Cueva Azul" de Turquía, un paraje natural que servirá de escenario para esta apasionante historia que combina romance y paisajes idílicos.