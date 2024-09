Kerem Bürsin vuelve a España con ‘Mavi Magara’

Este 2024 ha sido un año de gran actividad para Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más destacados de su generación. Después de su éxito internacional con Love is in the Air, Bürsin vuelve a la pantalla con dos nuevas películas: Son of a Rich y Mavi Magara.

Esta última, un drama romántico esperado con ansias por sus seguidores, llegará este otoño a la plataforma Prime Video con un estreno global que abarcará más de 60 países. Entre todos ellos, se encuentra España.

Mavi Magara, traducida al español como Cueva azul, es una obra que promete enganchar a los espectadores. Escrita por el propio Kerem Bürsin en colaboración con Osman Kaya, un gran amigo del actor, la película ha sido dirigida por Altan Dönmez, uno de los realizadores que también trabajó en la serie que lanzó a Bürsin al estrellato, Love is in the air.

Esta vez, Kerem Bürsin se enfrenta a un nuevo reto, no solo como actor principal de la producción, sino también como guionista.

La historia de Mavi Magara nos sumerge en los paisajes espectaculares de la costa turca, conocidos por sus aguas cristalinas y belleza natural. La trama sigue a Cem (interpretado por Bürsin), un soldado con un pasado complejo, y a Alara, una famosa arqueóloga (interpretada por Devrim Özkan, una joven y conocida actriz turca de 25 años).