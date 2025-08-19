La ciudad de Lleida también cierra una de sus piscinas por la gamberrada de las heces

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha anunciado el cierre durante este martes las piscinas municipales de Balàfia después de detectar la presencia de excrementos en el agua en la piscina grande. Los técnicos municipales han dado la alerta esta mañana sobre este hecho, antes de la apertura, y se ha activado el protocolo sanitario. En estos momentos, se están haciendo las analíticas sobre el PH del agua y los controles y valores microbiológicos, y la empresa encargada del mantenimiento iniciará el tratamiento de hipercloración para eliminar las bacterias.

La alcaldesa accidental, Cristina Morón, ha explicado que la Paeria ha decretado el cierre para poder hacer los trabajos que establece el protocolo y para evitar las molestias a las personas usuarias de la instalación porque las pruebas que se tiene que hacer son incompatibles con el baño. Según ha comentado, alguien habría saltado la valla del recinto esta noche, hecho que se está investigando por parte de la Guardia Urbana. Morón ha lamentado los hechos, dado que ponen en riesgo la salud pública, y ha valorado que se haya podido detectar antes de abrir la instalación. Al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento al civismo, ya que “es un hecho que se está produciendo en varias poblaciones este verano y no se puede permitir. Es un delito contra la salud de las personas, que además se agrava teniendo en cuenta la época en que estamos y las altas temperaturas que se están registrando. Eso impedirá que la ciudadanía pueda bañársele”, ha asegurado.

Ante esta situación, la Paeria ha anunciado que reforzará los próximos días la vigilancia en las piscinas municipales de Lleida.

Se trata del duodécimo cierre de una piscina en el territorio leridano por este tipo de gamberrada. Todo apunta que detrás de estos actos incívicos se encuentra un reto que se ha hecho viral en las redes. Tàrrega ha cerrado sus piscinas tres veces por esta razón y ha contratado seguridad privada para intentar evitar que se repita. En Almacelles ha sucedido dos veces y también ha ocurrido en Bellver de Cerdanya, Corbins, Alcarràs y Bellpuig.