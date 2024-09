Carla Vigo, neboda de la Reina Letícia, ha tornat a preocupar el seu cercle proper a causa del seu fràgil estat emocional. Malgrat haver mostrat millores en la seua recuperació, Carla ha tornat a un habitatge tutelat, gestionat per l’organització AISS, que proporciona suport a persones amb problemes de salut mental. Això ha generat inquietud entre els seus familiars, inclosos els seus avis Jesús Ortiz i Paloma Rocasolano, així com la mateixa Reina Letícia, que temen que el seu progrés estigui estancat.

Un dels testimonis més preocupants prové de la seua amiga íntima, l’actriu Christina Rapado, qui va compartir la seua frustració en una entrevista amb La Razón. Rapat descriu la situació de Carla com una "espiral d’autodestrucció" i lamenta que la jove hagi pres decisions erràtiques que han frenat el seu avanç professional i personal. Malgrat haver intentat ajudar-la oferint-li oportunitats laborals al món de l’entreteniment, com desfilar com a model o participar en el seu curtmetratge Sole, Carla no va aprofitar aquestes oportunitats. "Carla és com una germana per a mi", comenta Rapado, que es mostra profundament preocupada pel rumb que ha pres la seua vida.

Carla Vigo al costat de|juntament amb la seua amiga Christina Rapado.

A més, Rapado assenyala que Carla ha caigut sota la influència d’amistats perjudicials, que l’aparta de les seues oportunitats professionals i la porta per un camí inadequat. Un clar exemple va ser quan va decidir no participar en Sole, projecte en què també participava Antonio Resines, una decisió que Rapado lamenta profundament, ja que el curtmetratge està aconseguint èxit.

Un altre aspecte preocupant és la influència d’un suposat representant que, segons Rapado, sembla més interessat en aprofitar-se de Carla que en guiar-la de manera professional. "Només li importa portar-la a esdeveniments per cobrar, sense preocupar-se pel seu benestar", afirma l’actriu. A més, assenyala que l’entorn de Carla l’arrossega a un estil de vida centrat a les festes, una cosa que no és recomanable ateses les seues circumstàncies actuals.

Carla Vigo

La situació econòmica de Carla també és delicada. Els seus ingressos depenen exclusivament d’una pensió d’orfandat, que rep després de la mort de la seua mare, Erika Ortiz Rocasolano, qui va morir quan Carla tenia només sis anys. Erika, la germana petita de la Reina Letícia, va patir de depressió i tristament va decidir acabar amb la seua vida, un fet que ha marcat profundament Carla.

En diverses entrevistes, Carla ha parlat sobre els efectes del suïcidi de la seua mare en la seua vida, recordant com, des de primerenca edat, va començar a rebre teràpia sense ser del tot conscient del motiu. "Era com si anés a jugar", va dir en una ocasió, referint-se a la seua assistència a les sessions de teràpia, i no va ser fins els 12 anys quan va començar a comprendre l’impacte emocional que aquest succés va tenir en la seua vida. "Em sentia malament, però no sabia per què", va esmentar el parlar sobre l’ansietat i la tristesa que va començar a experimentar des de petita.