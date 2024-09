TVE trasllada els últims capítols de '4 estrelles' a la seua plataforma digital, sorprenent els fans

Dilluns passat 9 de setembre, TVE va estrenar el nou programa de David Broncano, La revolta, el que ha portat a la sèrie 4 estrelles a quedar fora del seu horari habitual a la programació de la cadena. En lloc de resituar els últims episodis en un altre horari, la cadena pública ha optat per traslladar l’emissió de la ficció a la seua plataforma digital, RTVE Play. Des d’aquest moment, cada dia a les 20:00 h, es pujarà un nou capítol fins completar la seua emissió.

L’anunci no es va fer a través dels canals oficials de TVE, sinó que va ser l’actriu Dafne Fernández, membre del repartiment de 4 estrelles, que va comunicar la notícia per Twitter, la qual cosa va sorprendre els seguidors de la sèrie. Aquesta decisió ha causat malestar tant entre els fans com en part de l’elenc, els qui no han dubtat a mostrar el seu desacord amb el que consideren un tracte injust cap a la sèrie.

En xarxes socials, alguns usuaris han qualificat la decisió de la cadena com un "maltractament" a la producció, argumentant que els continus canvis d’horari i l’escassa promoció de la sèrie, que ni tan sols compta amb perfils oficials en xarxes, han estat perjudicials. La sèrie, que va començar amb bons números i va aconseguir revitalitzar la franja d’access prime time de TVE, ha vist com la seua audiència s’ha anat ressentint amb el temps.

Malgrat les dificultats, 4 estrelles ha deixat empremta en els espectadors per la manera en què ha abordat temes com la salut mental, la diversitat racial, les relacions familiars i les històries d’amor sense importar el gènere. Un dels seus èxits més importants ha estat la història d’amor entre Llum i Noa, que ha aconseguit captivar a diverses generacions, unint àvies i netes entorn d’una trama sincera i propera.

4 estrellesTVE

L’èxit de la sèrie rau en la seua capacitat per connectar amb les històries quotidianes del públic. Encara que el seu comiat de la televisió pública és agredolç, 4 estrelles deixa un llegat important entre els seus seguidors, els qui recordaran amb afecte les seues trames i personatges. L’esforç de l’equip i la paciència dels seus fans han estat fonamentals per sostenir la sèrie fins el seu últim episodi, i això, sens dubte, val més que qualsevol dada d’audiència.

Avanç de 4 estrelles: El judici de Jon ha estat un desastre per als seus interessos, la qual cosa ha portat als seus pares a prescindir dels serveis d’Estrella, ja que l’advocada no només ha mostrat badades, sinó que va ocultar que ja s’havia enfrontat al tinent sense èxit en el passat. Mentrestant, la família Ibáñez manté Nuria aliena al que succeeix amb Jon perquè gaudi del seu descans anés del poble.

D’altra banda, Desi, després d’abandonar la idea de fer oposicions a la Guàrdia Civil, ha emprès un nou camí ajudant Bea en la seua consulta i creant contingut sobre psicologia per a xarxes socials, mentre aprèn informació útil sobre sexologia. En el Chelsea, Paco finalment ha rebut la seua esposa i filla, però tant Elsa com Greta semblen incòmodes en la seua nova vida en Vora.