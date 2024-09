La separació entre Shakira i Gerard Piqué continua sent un tema d’interès mediàtic, malgrat que ambdós han decidit seguir camins diferents. Encara que han arribat a acords importants, especialment en el relacionat amb la custòdia dels seus fills, les tensions entre ells persisteixen. Un assumpte que encara no han resolt és la venda de la luxosa casa que van compartir a Esplugues de Llobregat, Barcelona. Aquesta residència, que alguna vegada va ser un símbol de la seua vida en comú, ara representa un passat que ambdós desitgen deixar enrere.

Després que Shakira aconseguís emportar-se els seus fills a Miami després d’arribar a un acord amb Piqué, la necessitat de mantenir la propietat a Barcelona va disminuir per a la cantant. Tanmateix, el procés de venda ha resultat ser més complicat del que esperaven. Malgrat que la mansió, amb 3.800 metres quadrats i múltiples luxes, com un gimnàs, biblioteca, celler, piscina i pistes de futbol i pàdel, és al mercat, encara no ha trobat un comprador disposat a pagar els 14 milions d’euros que es demanen per ella.

Segons el periodista Miguel Valls, en el programa Espill Públic, Piqué hauria proposat de rebaixar el preu de venda a la meitat, en considerar que aquest és el valor real de la propietat. No obstant, Shakira s’hauria negat a abaixar el preu, la qual cosa segons Valls, demostra la seua intenció de dificultar el procés de venda. Mentrestant, tant Shakira com Piqué continuen utilitzant la casa quan estan a Barcelona per motius personals o laborals.

Saló de la casa de Shakira i Piqué a Barcelona.Instagram

El que ha generat més curiositat és la incomoditat que genera la convivència indirecta a la mansió. Com no han aconseguit vendre-la, ambdós l’ocupen per torns. Encara que no coincideixen físicament, aquesta situació ha generat moments incòmodes, especialment per a Shakira. La cantant, que té una forta aversió cap a Clara Chía, l’actual parella de Piqué, ha donat estrictes instruccions al seu personal per eliminar qualsevol rastre de la jove quan ella estigui a l’habitatge. S’assegura que tot el que hagi estat en contacte amb Chía, com a llençols, coixins i coberts, sigui reemplaçat.

Cada vegada que Shakira visita la casa, exigeix que es renovi tot el relacionat amb Piqué i la seua xicota, mostrant així la tensió que encara persisteix en aquesta complexa separació.