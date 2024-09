Polèmica a les xarxes: Kiko Hernández acusat de maltractament i abandó de la seua gossa Nicoletta

Els animals, igual com els nens, solen ser víctimes de les males decisions dels adults. El programa Ni que fóssim ha donat molt de què parlar en la seua segona temporada, i no precisament pel seu contingut, sinó per la controvèrsia que ha generat. Una de les situacions més comentades ha estat l’enfrontament entre Kiko Hernández i Sofía Suescun, arran d’un episodi relacionat amb la cura d’animals.

Kiko Hernández va aprofitar l’emissió del programa per explicar per què va decidir bloquejar Sofía Suescun a Instagram. Segons el col·laborador, tot va començar quan es va mudar a Melilla després del seu matrimoni i no va poder portar amb si tots els animals que tenia a la seua llar. En particular, va esmentar una galga que estava en acollida, no en adopció, i que va deixar a cura d’una altra persona. Kiko va assegurar que la gossa, anomenada Nicoletta, es troba a bones mans i que es comunica regularment per saber com està.

Tanmateix, Sofía Suescun va criticar durament Kiko a través de les xarxes socials, acusant-lo d’haver abandonat la seua gossa després de tres anys de convivència. Kiko, visiblement molest, va respondre que la seua situació és completament diferent i va acusar Sofia d’haver abandonat la seua pròpia mare. Encara que Kiko va intentar justificar la seua decisió, algunes de les seues declaracions van deixar dubtes sobre la destí real de la gossa, la qual cosa va avivar la polèmica.

Nicoletta, la galga que va adoptar Kiko Hernández i ara tornaInstagram @kikohernandeztv

El que va complicar encara més l’assumpte va ser l’aparició d’un fil a Twitter en el qual una jove va afirmar haver-se fet càrrec de Nicoletta. Segons aquesta versió, Kiko va tornar a la gossa en un estat deplorable, sense vacunar, sense esterilitzar, i amb signes evidents de desnutrició i ferides. La noia també va compartir fotos que, suposadament, corroboren les seues afirmacions, incloent una imatge de la gossa amb una marca al nas que coincideix amb la de Nicoletta.

A més, la jove va denunciar que Kiko no s’havia preocupat per socialitzar la gossa i que, en els seus tres anys amb ell, Nicoletta va viure pràcticament aïllada al seu jardí. Fins i tot va arribar a afirmar que Kiko va intentar entregar-li un altre gos que li havien regalat. La situació ha generat un debat a les xarxes socials, amb usuaris qüestionant les accions de Kiko i si realment va fer tot el possible per cuidar-se de Nicoletta.

L’enigma continua obert, ja que alguns suggereixen que podria tractar-se d’un altre gos i no de Nicoletta. Tanmateix, les imatges i testimonis presentats semblen indicar el contrari. La pregunta que molts es fan ara és si és justificable tornar un animal després de tants anys, especialment quan es tenen els recursos per oferir-li una bona vida.