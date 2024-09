Ana Obregón ven la seua casa de Marbella i trenca la promesa que li va fer a Aless

Ana Obregón, famosa actriu i presentadora, ha pres la difícil decisió de vendre la seua emblemàtica residència a Mallorca, coneguda com "El Brollador". Aquesta propietat, plena de records i amb un gran valor emocional, va sortir al mercat amb un preu inicial de 35 milions d’euros. Tanmateix, a causa de l’interès generat, el preu va ser retirat de l’anunci per la immobiliària encarregada de la venda. Experts en el sector estimen que la mansió podria assolir un valor de fins 40 milions d’euros.

La mansió, amb una extensió de 8.000 metres quadrats, ofereix vistes panoràmiques al mar i compta amb set dormitoris de luxe. Més enllà de les seues característiques arquitectòniques, "el Brollador" és un lloc carregat de significat per a la família García-Obregón. La propietat va ser construïda en els anys 60 pel pare d’Ana Obregón i ha estat durant dècades el punt de trobada familiar. Després de la pèrdua del seu fill, Aless Lequio, la mansió es va convertir en un refugi emocional per a Ana, que havia promès no desprendre-se’n mai.

Jardins d’El Manantial.

Malgrat aquesta promesa, Ana ha decidit reconsiderar la seua posició a causa de diverses raons. Encara que al principi es va especular que la venda es devia a la necessitat de liquiditat, fonts properes afirmen que la veritable motivació és la comoditat. Amb la venda de la mansió, Ana i els seus quatre germans podran adquirir propietats individuals, facilitant l’organització de les seues vacances i evitant les complicacions de compartir la casa familiar.

El Brollador.

Des de la mort dels pares d’Ana, la dinàmica familiar ha canviat. La mansió, que solia ser el centre dels estius familiars, ja no té el mateix paper d’unió que en el passat. Actualment, els germans organitzen les seues vacances en períodes diferents, la qual cosa ha reduït la sensació de cohesió familiar que caracteritzava els seus estius. A més, els elevats costos de manteniment de la propietat també han influït en la decisió de vendre-la.

Javier García Obregón, un dels germans d’Ana, està a càrrec de les negociacions per trobar un comprador adequat. Encara que no ha estat senzill arribar a un acord entre els cinc germans, finalment han decidit que vendre la mansió és la millor opció per a tothom.

Para Ana Obregón, la decisió ha estat particularment dolorosa, no només pels records lligats a la mansió, sinó també per la promesa que li va fer a Aless de no vendre-la. Va ser en "El Brollador" on Ana va completar l’escriptura de "Musarañas", el llibre que el seu fill va començar abans de morir i que narra la seua lluita contra la malaltia. Malgrat tot, Ana ha decidit que és el moment de tancar aquest capítol de la seua vida i seguir endavant, mantenint sempre viu el record del seu fill al seu cor.