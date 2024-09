Cristiano Ronaldo i Georgina triomfen a YouTube amb el seu nou canal "UR Cristiano"

Cristiano Ronaldo, més conegut com a CR7, ha anat molt més enllà del futbol, convertint-se en una icona cultural global i una inspiració per a milions. Amb una sorprenent xifra de més de 600 milions de seguidors a Instagram, la seua influència no té límits. Recentment, Ronaldo va decidir ampliar la seua empremta digital al llançar el seu propi canal de YouTube, un projecte que portava temps planificant i que ha concretat juntament amb la seua parella, Georgina Rodríguez, qui té vasta experiència en aquest àmbit.

El canal, anomenat "UR Cristià", s’ha convertit en un èxit aclaparador des de la seua estrena. En només unes setmanes, ha assolit més de 53 milions de subscriptors, superant els youtubers més destacats d’Espanya. CR7 promet oferir contingut genuí i únic, que inclourà aspectes de la seua vida personal, la seua relació amb Georgina Rodríguez, i la seua visió del món.

Un dels moments més comentats del canal fins ara ha estat un divertit joc de preguntes en què Georgina i Cristià van participar junts. Titulat "descobreix-ho TOT sobre nosaltres Qui guanyarà?", el vídeo mostra la parella responent preguntes personals, revelant detalls fins ara desconeguts de la seua relació. Malgrat els rumors sobre possibles problemes en la seua relació, la complicitat i el bon humor que exhibeixen en el vídeo suggereixen que tot està en ordre entre ells.

El joc va destacar per moments com la falta d’acord en la cançó favorita de Georgina i el color favorit de Ronaldo, i fins i tot hi va haver rialles quan CR7 no va recordar la data en què es van conèixer. Aquests moments lleugers i humorístics han permès als fans veure una faceta més propera i humana de l’astre del futbol. La presència de Georgina al canal no només va afegir calidesa, sinó que també va atreure espectadors interessats en la seua vida més enllà dels titulars habituals. A més, Ronaldo té plans de compartir al seu canal contingut de superació personal, desafiaments, reflexions, i moments en família.