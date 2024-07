Cristiano Ronaldo gaudeix del luxe al Mar Roig amb Edu Aguirre de 'El Xiringuito'!

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez saben com disfrutar d’unes vacances de luxe. La parella, que es va mudar a l’Aràbia Saudita fa més d’un any i mig, és actualment de descans al mar Roig al costat dels seus fills i amics propers, entre ells el periodista Edu Aguirre i el futbolista Miguel Paixão. En una foto compartida, se’ls veu posant amb Ronaldo al mar, mostrant els seus envejables físics.

Per a Cristià i Georgina, la família és una prioritat, i això es reflecteix en les imatges que comparteixen a les seues xarxes socials. Malgrat les seues enfeinades carreres i compromisos, sempre troben temps per estar junts i enfortir els seus llaços familiars. Aquesta vegada, han triat el mar Roig com la seua destinació de descans, un lloc impressionant amb més de 440,000 km² i una longitud de més de 2,000 quilòmetres, llar de nombroses espècies animals i vegetals úniques.

L’illa privada on s’allotgen Cristià i Georgina en les seues vacances.instagram@ginagio

La família explora aquest paradís a bord del seu iot privat, descobrint cada racó d’aquest magnífic mar. Des de la seua mudança a l’Aràbia Saudita després del fitxatge de Ronaldo per l’Al-Nassr, han aprofitat per conèixer les meravelles del país. Han estat vistos a la moderna i bulliciosa capital, Riad, on tenen la seua luxosa mansió, i en AlUla, un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

En aquesta ocasió, han optat per les platges paradisíaques del mar Roig i s’allotgen en una exclusiva illa privada, en el St. Regis Red Sea Resort. Aquest resort forma part de l’ambiciós projecte turístic The Red Sea Project, destinat a transformar un arxipèlag natural de més de 90 illes i 200 quilòmetres de costa en un referent del turisme de luxe i la sostenibilitat ambiental.

Cristiano Ronaldo de vacances.instagram@ginagio

A través de les seues xarxes socials, Georgina i Ronaldo han compartit moments de la seua escapada. "Dies feliços", va escriure Ronaldo juntament amb una sèrie de fotos on se li veu divertint-se amb bicicleta per l’illa. Rodríguez, per la seua part, va descriure aquests dies com "viure una vida d’amor". La parella està acompanyada pels seus cinc fills: Cristiano Jr., Mateo, Bonica Maragda, Alana Martina i Eva María, que gaudeixen d’activitats com dibuixar, menjar tortitas i jugar a la platja.

La família Ronaldo Rodríguez

Georgina ha mostrat a les seues xarxes els exquisits menús que degusten, destacant mariscos com a gambones, musclos, calamars i arrossos. Encara que estan de vacances, la parella manté la seua rutina d’exercicis i va diàriament al gimnàs. Rodríguez ha compartit fotos en biquini, lluint la seua figura i joies úniques.

La presència dels seus amics, el periodista Edu Aguirre i el futbolista Miguel Paixão, també ha estat molt comentada. Ambdós s’han tornat tan propers a Ronaldo que s’uneixen a les seues vacances. Para Edu Aguirre, no és la primera vegada, ja que el 2021 també ho vam veure al iot de Ronaldo a Mallorca, divertint-se amb la família.