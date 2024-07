Surt a la llum el suculent acord de divorci que deixa Georgina milionària en cas de divorci

Al món del cor, els rumors sobre una possible ruptura entre Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han circulat amb força en els últims mesos, a causa de l’absència d’aparicions públiques junts. Tanmateix, aquests rumors es van esvair recentment quan la parella va ser vista junta novament, reafirmant l’estabilitat de la seua relació.

Fa pocs dies, l’espanyola Georgina Rodríguez va acompanyar Cristiano Ronaldo en un dels seus últims projectes, silenciant així les especulacions sobre una separació. A més, una fotografia compartida en xarxes socials mostra la parella al costat dels seus fills a casa, reflectint una vida familiar normal i feliç.

No obstant, segons un mig portuguès la relació entre Cristià i Georgina podria estar marcada per un pacte secret firmat el 2017. Aquest acord, que molts consideren qüestionable, estipula que la casa principal de la seua finca a Madrid passaria a ser propietat de Georgina en cas de divorci. A més, en cas de separació, la model espanyola tindria dret a una pensió vitalícia de més de 100.000 euros mensuals.

Aquest pacte ha portat a especulacions sobre si la parella roman unida per amor o per interessos. Segons aquest mig portuguès, aquest acord podria indicar que l’amor ha passat a un segon pla en la seua relació. A més d’aquests rumors, s’han reportat tensions familiars entre Georgina Rodríguez i Dolores Aveiro, mare de Cristiano Ronaldo

A la mare de Ronaldo no li agrada Georgina

Georgina, Cristià i la seua mare, Dolores Aveiro.Xarxes socials.

La relació entre ambdues ha estat objecte de controvèrsia des que Georgina va decidir reemplaçar un quadre de madre i fill al saló de casa seua per un d’ella mateixa, el que no va ser bé rebut per Dolores. Segons algunes informacions, Cristiano Ronaldo ha hagut de mediar en diverses ocasions per mantenir la pau familiar. Tanmateix, sembla que en els últims mesos, ambdues han fet esforços per millorar la seua relació.

A aquests problemes se sumen les declaracions d’un excompany de feina de Georgina en Gucci, que va afirmar que la model sempre va aspirar a tenir una relació com la de Cristiano Ronaldo i que mostrava conductes inadequades amb els seus companys. "Sempre va tenir aires de prepotència i de superioritat. Al final, ella sempre va estar buscant enganxar un 'pelotazo'", va assegurar el seu excompany.