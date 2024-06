Aldarull de Georgina Rodríguez i Leticia Sabater en un restaurant de luxe de Madrid

Una celebració, una queixa i dos agents de policia intervenint en una festa. Així van concloure l’última vetllada de Georgina Rodríguez en La Finca, la luxosa urbanització madrilenya on Cristiano Ronaldo encara manté una residència, malgrat haver mudat als Emirats Árabes fa dos anys.

La model de Jaca va assistir a l’aniversari d’una amiga propera, que havia reservat un sopar en un dels exclusius restaurants de la zona i va contractar Leticia Sabater per animar la nit. L’artista, famosa per les seues lletres atrevides i els seus cridaners balls, es va entregar per complet en una actuació privada. Va interpretar alguns dels seus èxits més coneguts, com "La Salchipapa", "Presa pepinazo", "Mr. Policeman", "Trinxa’m el gall dindi", i "Barbacoa al Punt G".

Leticia Sabater.

El grup de Georgina es va divertir enormement, afegint-se a la festa i deixant perplexos la resta dels comensals, que no podien creure el que estaven presenciant. “La van cargolar d’una manera que no es podia permetre, en un lloc bastant car on solem anar amb la família,” va comentar un dels testimonis. Malgrat les reiterades crides d’atenció, el grup va fer cas omís, el que va portar als comensals, incòmodes, a trucar a la policia.

Segons el periodista Javier de Hoyo 'Ni que no fóssim shhh', els agents es van presentar al local i van demanar a Sabater que interrompés el seu espectacle fins que el restaurant s’aclarís per evitar un enfrontament major. “Va tenir que vindre la policia perquè no paraven, no m’imaginava veure Georgina així. De Leticia em sorprèn menys, però Georgina?”, comenten alguns testimonis.

Aquest incident reflecteix com la vida de les celebritats, per glamurosa que sigui, està plena d’esdeveniments imprevistos. Malgrat la intervenció policial, la nit va demostrar ser inoblidable per a Georgina Rodríguez i les seues amigues, que van gaudir d’una celebració inusitada en un dels llocs més exclusius de Madrid.