El costat més espiritual de Georgina Rodríguez: la seua fe religiosa en la visita a Fátima

Georgina Rodríguez, coneguda per la seua vida de luxe i el seu estil de moda, també té un costat profundament espiritual que ha compartit recentment amb els seus seguidors. En una visita al Santuari de Fátima, a Portugal, Georgina va mostrar la seua devoció religiosa en portar quatre dels seus fills a aquest lloc sagrat per resar i recordar als éssers estimats que ja no estan amb ells.

Acompanyada d’Eva María, Mateo, Alana Martina i Bonica, va acudir|anar al Santuari de Fátima, un lloc que visita amb freqüència quan està a Portugal. Durant la seua visita, van participar en la missa, van encendre espelmes i van resar junts, un gest que subratlla la importància de transmetre els seus valors espirituals als seus fills.

Georgina a missa al Santuari de Fátima.instagram@ginagio

La visita al santuari també va tenir un significat especial per a Georgina, que el 2022 va perdre un dels bessons que va tenir. A través de les seues xarxes socials, va compartir moments emotius de la visita, incloent fotos dels seus fills encenent espelmes i formulant desitjos a la Verge de Fátima. En una de les imatges, es pot veure a Georgina i els seus fills asseguts en un banc de l’església, abraçats i en silenci durant la missa. A la seua samarreta, portava el nom de Cristiano Jr., l’únic fill que no va ser present en la visita, però que va ser inclòs en els seus pensaments i oracions.

Georgina al costat de|juntament amb la seua filla Bonica Maragda.instagram@ginagio

Georgina ha demostrat en diverses ocasions la seua devoció pel Santuari de Fátima. Cada vegada que viatja a Portugal, ja sigui per motius personals o laborals, s’assegura de visitar aquest lloc sagrat. "Continua guiant i il·luminant el meu camí, virgencita," va escriure en una publicació anterior, reafirmant la seua fe. Aquesta devoció no és nova; el 2021, va visitar la Catedral de San Pedro a Jaca, Osca, la seua ciutat natal, on va expressar la seua gratitud per les benediccions rebudes i va compartir una imatge al costat del Cristo de San Pedro.

Malgrat els moments d’alegria i èxit, la vida de Georgina també ha estat marcada per moments de dolor. La pèrdua del seu fill va ser un cop devastador, però ha trobat consol i força en la seua fe i en l’amor per la seua família. Amb cinc nens a qui adora, incloent Cristiano Jr., de 12 anys; Mateo i Eva, de 5; Alana Martina, també de 5; i la petita Bonica Maragda, que aviat complirà un any, Georgina es manté agraïda per les benediccions en la seua vida.

La petita Bonica Esmeralda juga amb Nen Jesús record de Fátima.instagram@ginagio

Malgrat la seua vida pública i glamurosa, manté una connexió profunda amb la seua fe i els seus valors familiars. Les seues visites al Santuari de Fátima són un testimoni d’amor pels seus éssers estimats, tant els que estan amb ella com els que han partit.