Cristiano Ronaldo disfruta del lujo en el Mar Rojo con ¡Edu Aguirre de 'El Chiringuito'!

Cristiano con algunos amigos de Crucero, entre ellos el colaborador de El Chiringuito, Edu Aguirre.Instagram

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez saben cómo disfrutar de unas vacaciones de lujo. La pareja, que se mudó a Arabia Saudita hace más de un año y medio, está actualmente de descanso en el Mar Rojo junto a sus hijos y amigos cercanos, entre ellos el periodista Edu Aguirre y el futbolista Miguel Paixão. En una foto compartida, se les ve posando con Ronaldo en el mar, mostrando sus envidiables físicos.

Para Cristiano y Georgina, la familia es una prioridad, y eso se refleja en las imágenes que comparten en sus redes sociales. A pesar de sus ajetreadas carreras y compromisos, siempre encuentran tiempo para estar juntos y fortalecer sus lazos familiares. Esta vez, han elegido el Mar Rojo como su destino de descanso, un lugar impresionante con más de 440,000 km² y una longitud de más de 2,000 kilómetros, hogar de numerosas especies animales y vegetales únicas.

La isla privada donde se alojan Cristiano y Georgina en sus vacaciones.instagram@ginagio

La familia explora este paraíso a bordo de su yate privado, descubriendo cada rincón de este magnífico mar. Desde su mudanza a Arabia Saudita tras el fichaje de Ronaldo por el Al-Nassr, han aprovechado para conocer las maravillas del país. Han sido vistos en la moderna y bulliciosa capital, Riad, donde tienen su lujosa mansión, y en AlUla, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En esta ocasión, han optado por las playas paradisíacas del Mar Rojo y se hospedan en una exclusiva isla privada, en el St. Regis Red Sea Resort. Este resort forma parte del ambicioso proyecto turístico The Red Sea Project, destinado a transformar un archipiélago natural de más de 90 islas y 200 kilómetros de costa en un referente del turismo de lujo y la sostenibilidad ambiental.

Cristiano Ronaldo de vacaciones.instagram@ginagio

A través de sus redes sociales, Georgina y Ronaldo han compartido momentos de su escapada. "Días felices", escribió Ronaldo junto a una serie de fotos donde se le ve disfrutando en bicicleta por la isla. Rodríguez, por su parte, describió estos días como "vivir una vida de amor". La pareja está acompañada por sus cinco hijos: Cristiano Jr., Mateo, Bella Esmeralda, Alana Martina y Eva María, quienes disfrutan de actividades como dibujar, comer tortitas y jugar en la playa.

La familia Ronaldo Rodríguez

Georgina ha mostrado en sus redes los exquisitos menús que degustan, destacando mariscos como gambones, mejillones, calamares y arroces. Aunque están de vacaciones, la pareja mantiene su rutina de ejercicios y acude diariamente al gimnasio. Rodríguez ha compartido fotos en bikini, luciendo su figura y joyas únicas.

La presencia de sus amigos, el periodista Edu Aguirre y el futbolista Miguel Paixão, también ha sido muy comentada. Ambos se han vuelto tan cercanos a Ronaldo que se unen a sus vacaciones. Para Edu Aguirre, no es la primera vez, ya que en 2021 también lo vimos en el yate de Ronaldo en Mallorca, disfrutando con la familia.