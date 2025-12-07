El hospital Arnau de Vilanova sirve durante días comida vetada por el médico a una paciente

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Una paciente que lleva varias semanas ingresada en el hospital Arnau de Vilanova por diarrea crónica denuncia errores constantes en la comida que le han servido, al incluir algunos alimentos contraindicados por los médicos. Por ejemplo, le han traído tortillas, ciruelas, purés de frutas o canelones, pese a que las directrices que los restringían estaban escritas (y subrayadas) en un papel que se entrega junto a la comida, en la misma bandeja. “Tardé 19 días en conseguir que me dejaran de traer pan integral”, añade.

La paciente ha puesto tres quejas formales y registrado todos los errores con fotos, y el hospital explica que le ha pedido disculpas y emitido una queja a la empresa concesionaria del servicio de comida, Serhs Food. Desde entonces no se han repetido errores “relevantes”, afirma la paciente.

La afectada explica que a causa de su estado —hace entre 15 y 20 deposiciones cada día— necesita una dieta hiperproteica, algunos días con solo el segundo plato y postre, que solo puede ser manzana, yogur o plátano. Sin embargo, más de una vez le han servido el menú completo con otro postre, como ciruelas. Afirma que también ha ocurrido al contrario, ya que en alguna ocasión solo le han dado un plato, pero tenía que comer todo el menú. “Cuando lo he reclamado, me han retirado la bandeja para cambiármela, pero alguna vez no ha sido así y he estado casi 9 horas sin comer, hasta la siguiente comida”, lamenta.

Asimismo, la paciente denuncia haberse encontrado un pequeño trozo de plástico dentro de una tortilla, y hasta mocos en una sopa. “Soy una paciente digestiva con una descomposición sin un diagnóstico claro, la comida es especialmente importante para mi salud en estos momentos y forma parte de mi tratamiento, estos errores no deberían ocurrir”, valora.

Pese a su mala experiencia en el hospital, la paciente asegura que ha habido cambios a mejor desde que recibió las disculpas por parte de un responsable del centro y otro de la concesionaria de la comida. “Me consta que tanto el equipo médico que lleva mi caso como la nutricionista han estado muy pendientes y encima de la cocina”, explica.

Lo peor valorado

La comida es el aspecto peor valorado en el Arnau por parte de los pacientes, con un 61,1% de opiniones positivas, según la última encuesta Plaensa (de 2025) a cargo del departamento de Salud. El año pasado recibió un 64,7%, la mejor nota de los hospitales del Institut Català de la Salut (ICS), pero los tres puntos que desciende este año la sitúan por debajo de la media catalana, del 68%. El servicio de comida también es el ítem peor puntuado en el conjunto de Catalunya.

Los usuarios del hospital mejoran la nota global que dan a sus servicios (de 7,98 sobre 10 en 2024 a 8,4 puntos), aunque también pincha en la comodidad de las habitaciones, como ya informó este diario.