La Guardia Civil encontró muerto este lunes a un joven que este sábado se atrincheró en su casa después de agredir con un arma blanca un componente de la orquesta de música Nueva Atalaia, que actuaba en la Noche de Fin de Año Anticipada de la localidad literana, según han informado fuentes de la Guardia Civil de la provincia oscense. La víctima era un montador del escenario y el suceso ocurrió hacia las 20.00 horas (ya empezado el concierto) en un bar del municipio, según ha podido saber este diario.

Una discusión entre ambos horas antes de la celebración de la Noche de Fin de Año Anticipada, tradición que Sant Esteve mantiene desde el 2007 (a excepción del 2020 por la covid), derivó en la agresión, que obligó a ingresar al herido en un centro hospitalario mientras el atacante se atrincheró en su vivienda, que desde aquel momento quedó acordonada por la Guardia Civil. La víctima podría recibir el alta durante las próximas horas, según ha podido saber este diario.

Unas 20 horas después del apuñalamiento, los agentes de la Guardia Civil accedieron finalmente al interior de la vivienda y se encontraron al joven muerto, en una investigación que continúa abierta a cuenta de lo que dictamine el forense. Según ha podido saber este diario, el hombre vivía en Sant Esteve de Llitera desde hacía aproximadamente un año y, por lo visto, tenía antecedentes penales. Llegó a Sant Esteve desde un municipio de Barcelona.

La orquesta tenía previsto ofrecer un café concierto con aperitivo a las 19.30 horas y, a partir de medianoche, volver a subir al escenario del polideportivo de las escuelas para animar a los vecinos en su despido del año anticipado, con las campanadas y las uva a las 1.00 horas.