Gwyneth Paltrow regresa al cine tras cinco años con 'Marty Supreme'

Gwyneth Paltrow, reconocida actriz y empresaria, está preparada para volver a la gran pantalla después de un paréntesis de cinco años. A los 51 años, protagonizará Marty Supreme, un nuevo filme dirigido por Josh Safdie, que también contará con la presencia de Timothée Chalamet, el joven actor de Dune. Este proyecto marca el regreso de Paltrow al cine desde su última aparición en Avengers: Endgame, donde interpretó a Pepper Potts, el interés amoroso de Tony Stark.

La película, respaldada por el prestigioso estudio A24, ha generado gran expectativa. Escrita por Safdie junto a Ronald Bronstein, Marty Supreme se basa en la intrigante vida de un jugador profesional de ping-pong, lo que sugiere una historia poco convencional. Con Paltrow y Chalamet en el reparto, la cinta se anticipa como uno de los estrenos más esperados del próximo año.

Gwyneth Paltrow

Aunque en los últimos años Paltrow se ha centrado más en su faceta empresarial, su regreso al cine ha captado la atención de muchos, tanto fans como críticos. Desde que dejó el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), la actriz ha sido clara sobre su decisión de apartarse de la franquicia. En una entrevista con Harper's Bazaar, confesó que, aunque disfrutó interpretando a Pepper Potts, siente que esa etapa de su vida ha llegado a su fin. Con humor, comentó: "Ya estoy un poco mayor para enfundarme en un traje", refiriéndose a su rol en las películas de superhéroes. También reconoció lo significativo que fue participar en la primera película de Iron Man y cómo esta impactó a los seguidores.

Paltrow junto a sus hijos y su madreInstagram

Ganadora del Oscar por Shakespeare in Love, Paltrow ha dejado claro en varias ocasiones que ha dejado atrás sus días en Hollywood, concentrándose en su próspera marca de estilo de vida, Goop. En sus propias palabras: "No creo que vuelva a tener ganas de actuar", destacando cómo la vida en los sets de rodaje se volvió agotadora para ella. Incluso recordó que fue durante el rodaje de Proof en 2005, mientras estaba embarazada de su hija Apple, cuando decidió alejarse definitivamente de las cámaras. "Simplemente, me saturé. No quería seguir haciendo esto", confesó, señalando que esa fue la última vez que sintió el deseo de protagonizar una película.